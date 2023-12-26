Бойцам СВО из Татарстана направили еще один автомобиль

В зону проведения специальной военной операции из Бугульминкого района вновь отправился автомобиль «Нива». Его передали землякам с передовой, которые приехали в отпуск, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Машины сейчас необходимы в самые разные подразделения, на любой позиции линии соприкосновения: перемещаться между позициями, подвозить боекомплекты, помогать с эвакуацией. Возвращаться на новые территории отпускники уже будут свои ходом — на «Ниве».

Решение о приобретении внедорожника было принято депутатами района и главами сельских поселений. Вместе с автомобилем в зону СВО собрали и гуманитарную помощь.

«Нашим бойцам нужно помогать. И мы готовы поддерживать нашу армию столько, сколько потребуется. Всем военнослужащим желаем скорейшего возвращения домой с победой!» — отметили главы поселений.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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