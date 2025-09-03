Бойцам из Татарстана вручили государственные награды за отвагу и мужество

Военнослужащие из Татарстана получили государственные награды Республики Татарстан за проявленную отвагу и мужество. Видео с награждения опубликовал в своем Телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.

Лидер Татарстана отметил, что земляки проявили настоящий героизм, а их смелость и самоотверженность заслуживают высокой оценки и признания.

«Ценим вклад наших бойцов, самоотверженно защищающих мир и спокойствие нашей Родины, гордимся ими!» –написал Минниханов.