СВО 19 февраля 2026 16:59

Бойцам из РТ на передовой вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и Благодарности Раиса вручили военнослужащим Татарстана на передовой. Об этом в своем канале в МАХ сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Продолжаем поздравлять наших бойцов с Днем защитника Отечества», – отметил он.

Лидер республики также подчеркнул, что внимание и уважение к защитникам Родины являются общим долгом, и выразил благодарность военнослужащим.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов #награждение #День защитника Отечества #СВО
