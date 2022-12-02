Бойцам из Алексеевского передали машину в зону проведения военной спецоперации

Фото: газета «Заря».

Бойцам из Алексеевского района Татарстана передали машину в зону специальной военной операции. «УАЗ» приобрели близкие и друзья одного из солдат, пишет газета «Заря».

Боец в составе команды офицеров проходит боевое слаживание в одной из военных частей. Мужчина сообщил своим друзьям, что им для выполнения задач необходим автомобиль, после чего они решили собраться и купить «УАЗик».

Алексеевец Александр Дубровин рассказывает, что после покупки машины сразу же сделали мелкий ремонт, приобрели новые всесезонные колеса. «Также закупили топливо, положили запаску и камеры», — добавил он.

Свою помощь предложили и на местном предприятии «Мостовик» – там выделили машину для сопровождения, на которой мужчины вернулись домой, после того, как передали автомобиль военнослужащим.