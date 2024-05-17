Бойцам ЧВК «ЕНОТ» грозит 17 лет за нападения и кражи в составе ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде подходит к завершению громкий процесс по делу о создании преступного сообщества с участием бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и членов ЧВК «ЕНОТ» — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного, сообщает «Коммерсант».

На финальной стадии судебного разбирательства стороны огласили свои итоговые позиции. Гособвинение запросило для подсудимых длительные сроки лишения свободы — от 12 до 17 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Александр Мрищук и его коллега из УФСБ майор Антон Барякшев, уже осужденный на 6 лет за сделку со следствием, использовали членов ЧВК «ЕНОТ» в качестве исполнителей разбойных нападений и других противоправных действий.

Частная военная компания «ЕНОТ», позиционирующая себя как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества», приобрела известность после участия ее бойцов в боевых действиях в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма в 2014 году. Лидер «ЕНОТа» Роман Теленкевич даже был награжден властями Крыма «за мужество» при защите интересов жителей полуострова, однако эта награда не была принята во внимание судом.

В 2022 году сам Теленкевич был осужден Кунцевским судом Москвы на 13 лет строгого режима за угрозы убийством, вымогательство и другие тяжкие преступления.