Бойцам батальона «Казань» 291 полка вручили книги и Знамя Победы

Бойцам батальона «Казань» 291 полка вручили книги. Подарок дали в рамках акции Татарстанского реготделения сторонников «Единой России» «Книга Победы». Груз передала заслуженный тренер России, член регионального совета сторонников партии Ольга Павлова. Цель данной акции – поддержать бойцов СВО.

Батыр, командир взвода БПЛА, отметил, что книги, переданные военнослужащим, стали ценным дополнением к их повседневной жизни на службе. Такая инициатива поддерживает и поднимает моральный дух бойцов, добавил он.

«Благодаря акции «Книга Победы» бойцы батальона «Казань» 291 полка получили не только книги, но и поддержку и внимание со стороны общества. Мы начнем собирать свою собственную библиотеку, будем просвещать солдат хорошей и качественной отечественной литературой. Этот пример доброты и заботы о защитниках Родины является важным шагом к укреплению духа и единства в стране», – поделился командир взвода БПЛА Батыр.

Помимо русской классики, военнослужащим дали копию Знамени Победы от казанского ветерана Великой Отечественной войны Александра Малова, на котором он расписался и оставил послание.

«Мы гордимся, что являемся потомками Вашего праведного дела! Благодаря Вашему наставлению, мы ежедневно идем вперед! Обещаем, враг в тылу Украины будет уничтожен до конца», – обратился командир взвода к ветерану.