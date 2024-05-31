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Общество 31 мая 2024 14:10

Бойцам батальона «Казань» 291 полка вручили книги и Знамя Победы

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Бойцам батальона «Казань» 291 полка вручили книги. Подарок дали в рамках акции Татарстанского реготделения сторонников «Единой России» «Книга Победы». Груз передала заслуженный тренер России, член регионального совета сторонников партии Ольга Павлова. Цель данной акции поддержать бойцов СВО.

Батыр, командир взвода БПЛА, отметил, что книги, переданные военнослужащим, стали ценным дополнением к их повседневной жизни на службе. Такая инициатива поддерживает и поднимает моральный дух бойцов, добавил он.

«Благодаря акции «Книга Победы» бойцы батальона «Казань» 291 полка получили не только книги, но и поддержку и внимание со стороны общества. Мы начнем собирать свою собственную библиотеку, будем просвещать солдат хорошей и качественной отечественной литературой. Этот пример доброты и заботы о защитниках Родины является важным шагом к укреплению духа и единства в стране», поделился командир взвода БПЛА Батыр.

Помимо русской классики, военнослужащим дали копию Знамени Победы от казанского ветерана Великой Отечественной войны Александра Малова, на котором он расписался и оставил послание.

«Мы гордимся, что являемся потомками Вашего праведного дела! Благодаря Вашему наставлению, мы ежедневно идем вперед! Обещаем, враг в тылу Украины будет уничтожен до конца», обратился командир взвода к ветерану.

#подарки #военнослужащие #Казань #книги
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