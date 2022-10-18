Бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» доставили гуманитарную помощь из Татарстана

Как стало известно «Татар-информу», на днях бойцам «Алги» и «Тимера» привезли гуманитарную помощь из Татарстана. Видео, как разгружают фуру для бойцов «Алги», появилось в распоряжении агентства.

Ребятам передали теплые вещи: носки, свитера, сапоги, консервы, генераторы. Собирали груз простые жители республики, координировали сбор и отправку представители «Союза танкистов».

Бойцы, как стало известно агентству, от всего сердца поблагодарили земляков за помощь.

«Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Это очень для нас большая помощь. Спасибо, что собрали и помогли. Даст Бог, мы вернемся и с каждым из вас хочется встретиться и поблагодарить вас лично. Большое вам спасибо», – рассказал о реакции бойцов батальона «Алга» источник агентства.