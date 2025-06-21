Бойца СВО из Заинска наградили медалью «За Отвагу»

Военнослужащий из Заинска Айрат Габбасов, известный среди сослуживцев под позывным Чингиз, награжден медалью «За Отвагу». О высокой награде он сообщил родителям из госпиталя, где сейчас проходит лечение после четвертого ранения.

Айрат отправился на службу по контракту в ноябре 2022 года. С первых дней участия в специальной военной операции он проявил себя как надежный и смелый боец.

В начале июня его родителям – Зухре и Ринату Габбасовым – также вручили благодарственное письмо от командира части. Торжественная церемония прошла с участием главы Заинского района Разифа Каримова. В письме особо отмечается героизм Айрата, который сравним с подвигами бойцов Великой Отечественной войны.

«Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма! Благодарим Вас за то, что Айрат служит сейчас вместе с нами и своим воинским долгом приближает Победу!», – говорится в благодарственном письме.

По словам родителей, Айрат всегда твердо стоял на своем. И решение об участии в специальной военной операции не стало исключением.

«Он принял решение встать на защиту страны, а нам осталось только его поддержать. Мы очень гордимся нашим сыном», – рассказали родители.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной