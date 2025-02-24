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Происшествия 24 февраля 2025 10:02

Бойца ММА задержали в Кирове за оскорбление жены участника СВО

В Кирове задержан молодой человек, оскорбительно высказывавшийся о действиях Вооруженных сил РФ на Украине и оскорблявший жену участника СВО. Об этом информирует региональное отделение МВД.

До этого в кировских Telegram-каналах появилось видео, где мужчина возле ночного клуба выкрикивает нацистские лозунги, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Утверждается, что это боец местной лиги единоборств Матвей Леванов.

По информации регионального управления МВД, молодой человек, идентифицировавший себя как сторонник организации, деятельность которой запрещена в РФ, был задержан сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией. В ведомстве сообщили, что мужчина «будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ».

В свою очередь представители лиги Gas Fight заявили об исключении бойца из состава.

«В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

#киров #оскорбление
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