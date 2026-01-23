Бои на ринге из сена, метание валенок, ZAKARIA: в Высокогорском районе отметят Масленицу

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

В Высокогорском районе Татарстана 22 февраля пройдет широкое празднование Масленицы. Впервые мероприятия развернутся сразу на двух площадках: в 10:00 в Парке Победы села Высокая Гора и в 12:00 в селе Дубъязы. Гуляния продлятся до 16:00.

Праздник пройдет под эгидой Года единства народов России, в рамках республиканского проекта «Зима в Татарстане» и районного бренда «Биектау куршеләре». Центральной темой станет сохранение и популяризация традиций, объединяющих разные поколения и культуры.

Как отметил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, село Дубъязы станет новой точкой на карте празднования Масленицы в республике.

«Дубъязы – это новая точка на карте празднования Масленицы в республике. Здесь имеется большая территория для организации такого праздника, как мы задумали. Это новый формат – мы планируем сделать Масленицу в старорусском стиле: организовать показательные кулачные бои на ринге из сена, русские забавы, катание на санях с лошадиными упряжками, метание валенок, угощения и выступление артистов», – поделился он.

Слоган праздника – «Хоровод теплых традиций». Кульминацией гуляний станет сжигание чучела Масленицы. Кроме того, для гостей подготовили обширную программу: катание на санях в лошадиной упряжке и на снегоходах, перетягивание каната, показательные кулачные бои, метание валенков и другие зимние забавы. На площадках будут работать фотозоны и профессиональные фотографы.

Гостей угостят блинами из печи, будет организована зона полевой кухни и работа фуд-траков. Отдельной частью программы станут конкурсы – участники смогут посоревноваться в количестве съеденных блинов и в оригинальности костюмов.

Музыкальная программа также обещает быть насыщенной. На сцене выступят фолк-группа ZAKARIA и группа NEWFOLK, которые исполнят народные вокальные и инструментальные композиции, в том числе в современных аранжировках. Запланировано и выступление хедлайнера праздника.

Для удобства гостей на площадке оборудована парковка, рассчитанная почти на тысячу автомобилей. Организаторы отмечают удобную транспортную логистику – добраться до Дубъяз в день праздника можно будет без затруднений.