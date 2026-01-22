«Бои на бабуках и скачки»: в Альметьевске пройдет этнопраздник «Нардуган»

Жителей и гостей Альметьевска приглашают окунуться в атмосферу древних традиций, уюта и семейного тепла. 24 января в 16:00 в сквере «Яшьлек» состоится этнопраздник «Нардуган», организованный в рамках республиканского фестиваля «Курше».

Для гостей подготовлена насыщенная и разнообразная программа, рассчитанная на посетителей всех возрастов. В рамках праздника пройдет лекторий, посвященный зимним гаданиям и обычаям предков. Ведущие также проведут традиционные гадания для всех желающих.

Будут организованы мастер-классы, в том числе по изготовлению кормушек для птиц, а также совместное создание картины с профессиональным художником. Музыкальную атмосферу дополнят живые выступления с песнями на татарском и русском языках. Для памятных снимков будет работать стилизованная фотозона.

Любителей активного отдыха ждут шуточные спортивные состязания – бои на бабуках и скачки на надувных оленях. Всех участников праздника угостят бесплатным горячим чаем и свежей выпечкой.

Подробная информация о мероприятиях доступна на официальном сайте «Зима в Татарстане».

Этнопраздник «Нардуган» станет отличной возможностью провести зимний вечер в теплой компании, всей семьей или с друзьями.