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На главную ТИ-Спорт 24 января 2025 15:13

Бой Фахретдинова с Бонфимом не состоится из-за травмы Рината

Бой Фахретдинова с Бонфимом не состоится из-за травмы Рината
Фото: t.me/rinatgladiator

Боец UFC татарского происхождения в полусреднем весе Ринат Фахретдинов не сможет принять участие в турнире UFC Fight Night 251, так как получил травму во время подготовки. Об этом сообщает AG Fight.

Гладиатор должен был сразиться с бразильским бойцом Габриэлем Бонфимом. Вместо россиянина в октагон выйдет американец Кэлинн Уилльямс.

Напомним, последний бой Рината состоялся в октябре 2024 года на UFC 308. Тогда Фахретдинов победил Карлоса Леаля единогласным решением судей. В данный момент его статистика в MMA составляет 25 поединков, 23 из которых завершились победами, один ничьей и еще один поражением. В UFC же статистика Гладиатора составляет 6-1-0.

#MMA
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