Бой двух «Динамо» и заруба «Заречья» с «Уралочкой»: интриги полуфиналов женской Суперлиги

Уже на этих выходных в женской волейбольной Суперлиге стартуют полуфиналы. «Динамо-Ак Барс» сразится против московского «Динамо», а «Уралочка-НТМК» сыграет против «Заречья-Одинцово». О ключевых интригах полуфиналов – в материале «ТИ-Спорта».





Главный раздражитель для казанцев вылетел уже в четвертьфинале

Первая сенсация в плей-офф женской Суперлиги, как и ожидалось, случилась на стадии четвертьфиналов. Действующий чемпион – калининградский «Локомотив» – вылетел уже в первом раунде от «Заречья» из Одинцово. «Железнодорожницы» откровенно слабо выглядели в концовке регулярного чемпионата, поэтому серия с «Заречьем» закономерно должна была сложиться для «железнодорожниц» тяжело.

Выиграв первый матч в Подмосковье, «Локомотив» затем уступил две подряд игры. Особенно болезненным получилось домашнее поражение.

Впервые в истории клуба команда из Калининграда не сумела добраться до финала. Наставник «железнодорожниц» Андрей Воронков пытался взбодрить как мог своих подопечных эмоциональными тайм-аутами в решающей третьей игре. Однако против набравшего ход «Заречья» «Локомотиву» было нечего противопоставить.

В составе столичного коллектива на протяжении серии блистала диагональная Елена Младенович. Не менее ярко проявила себя в трех матчах и Ольга Бирюкова. У «Локомотива» вся надежда в атаке по факту сводилась на Киси Насименто – самую результативную волейболистку в регулярном чемпионате.

Бразильянка действительно хороша в нападении, но уж слишком зависима от своего настроения. Немало раз по ходу сезона Андрей Воронков был вынужден сажать Киси на скамейку из-за ее взрывного характера, который сказывался на примитивных ошибках. Насименто была, пожалуй, самой заметной фигурой в четвертьфинале с «Заречьем», но сейчас бразильянке надо перезагрузиться, как и всему «Локомотиву», который в своей клубной истории провел объективно самый слабый сезон.

«Уралочка» намучалась с «Корабелкой», хватит ли сил у команды Карполя на «Заречье» в полуфинале?

Вот уж где не ждали особой интриги поклонники женского волейбола, так это в серии «Уралочка-НТМК» – «Корабелка». Коллектив Михаила Карполя блистательно провел регулярный чемпионат, заняв второе место с рекордной серией побед в 15 матчей. В четвертьфинале «Уралочке» противостояла «Корабелка» – главное открытие этого сезона в Суперлиге.

То, что подопечные Светланы Сафроновой будут кусаться с «Уралочкой», сомнений не было. Но представительницы с Невы шагнули куда дальше, сенсационно победив команду Карполя в первом матче. Да, потом «Уралочка-НТМК» сумела дважды подряд взять верх и вырвать путевку в полуфинал, на каким непростым образом для нее складывались эти игры. У дерзкой «Корабелки» однозначно есть будущее в Суперлиге после столь успешного первого сезона, а если Светлане Сафроновой привезут сильных волейболисток, там недалеко и до высоких задач в плей-офф.

В полуфинале «Уралочке» предстоит встретиться с «Заречьем». С точки зрения положения в плей-офф с плеч подопечных Михаиля Карполя уже снят определенный груз ответственности. Ведь с 2022 года «Уралочка» не забиралась в топ-4 Суперлиги по итогам сезона.

Впрочем, состав команды вполне позволяет ей биться за золото в этом году. Еще раз повторимся, что «Уралочка-НТМК», наряду с «Динамо-Ак Барс», – два самых стабильных клуба Суперлиги в регулярном чемпионате. У коллектива Михаиля Карполя есть характер, качественные исполнители, чтобы обыгрывать «Заречье» даже за два матча серии.

Схватка двух «Динамо» – казанского и московского

Буднично четвертьфиналы в женской Суперлиге прошли лишь для двух команд из восьми – для «Динамо-Ак Барс» и московского «Динамо».

Коллектив Зорана Терзича позволил «Тулице» выиграть всего два сета за два матча. Обе встречи получились с одинаковыми сценариями (1:3). Тула брала первый сет, после чего три отдавала.

Подопечные Алексея Лазневого произвели приятное впечатление в регулярном чемпионате. Ряд волейболисток в лице Мамедовой, Лебедкиной, Перович и Прасоловой вообще вышли на новый для себя уровень по ходу сезона. Однако глубины состава «Тулицы», конечно, недостает, чтобы на равных бороться с такими атлантами в российском волейболе как «Динамо-Ак Барс».

У клуба из столицы Татарстана работал шикарно блок на протяжении всей серии с «Тулицей». Во втором матче данный компонент игры вообще стал х-фактором победы «Динамо-Ак Барс». За четыре сета казанские волейболисты 20 раз удачно блокировали атаки соперниц. Фантастический показатель.

Ну и нельзя не отметить, в какой шикарной форме сейчас находятся диагональные «Динамо-Ак Барс» – Брайелин Мартинес и Юлия Столбова.

На бумаге команда из столицы Татарстана, безусловно, выглядит предпочтительнее московского «Динамо». Тем не менее, недооценки соперниц казанские спортсменки должны исключить. «Динамо» на классе и мастерстве прошло «Ленинградку» в четвертьфинале.

Наставник петербургского клуба Александр Кашин пытался ротациями по ходу матчей сломить напор столичной команды. Но ни в первом матче, ни во втором «Ленинградке» не удалось победить «Динамо». Москвички здорово закрыли петербургских диагональных в обеих встречах. Валерия Романова, символизирующая агрессивную атаку «Ленинградки» в регулярном чемпионате, не смогла показать должной эффективности ни в первом, ни во втором матче.

«Динамо» играючи прошло «Ленинградку» в четвертьфинале, но сейчас у московской команды куда серьезнее вызов в полуфинале. Сумеют волейболистки из столицы так же здорово выглядеть против казанского гиганта?