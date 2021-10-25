Богословы мира обсудят в Болгаре вопросы изучения наследия мусульман России

Болгарская исламская академия при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования организует III Международный форум «Богословское наследие мусульман России». Событие пройдет с 25 по 30 октября в Болгаре, информирует пресс-служба исламского вуза.

Обширная программа форума включает в себя сразу две международные научно-практические конференции. Одна из них – «V международные болгарские чтения «Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения» пройдет во вторник. Другая встреча на тему «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодёжи в России и за рубежом» состоится в пятницу.

Организаторы пригласили на III Международный форум «Богословское наследие мусульман России» известных ученых богословов мира, служителей культа и представителей государственных органов страны, поэтому ожидается плодотворная работа обеих площадок мероприятия, уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Болгарской исламской академии.

Для гостей и делегатов конференций запланирована и культурная программа.