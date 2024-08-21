Богдан Киселевич: «На первое место поставлю золото Олимпиады, потом Кубок Гагарина КХЛ»

«Я понимаю, что от меня будут многого ждать в «Нефтехимике»

Богдан, как проходит адаптация в Нижнекамске?

Все отлично. Встретили, как родного. Заселился на базу, живу пока здесь. Все очень по-домашнему, уютно: зал, бассейн, баня – все есть.

Буквально вчера завершился Кубок Башкортостана. Какие задачи ставил перед вами на турнир главный тренер Олег Леонтьев?

В первую очередь, предсезонные турниры нацелены на то, чтобы команда сыгралась, вошла в игровой ритм после нагрузочного цикла. Делается акцент на выполнении игрового задания, построении системы хоккея. Обращаем внимание в товарищеских матчах на разные нюансы, детали игры. Пока мы, в общем, не всем довольны, но все находится в рабочем процессе. До начала чемпионата будем исправлять ошибки.

Как быстро у вас возник вариант с переходом в «Нефтехимик»?

Агент сообщал о разных вариантах, среди которых был и Нижнекамск. Поговорил с родителями, семьей, все обсудили. Решил присоединиться к «Нефтехимику». Времени до начала чемпионата уже оставалось не так много, нужно было определяться и проводить сборы с командой, адаптироваться к новым условиям. С «Нефтехимиком» быстро пришли к компромиссу по условиям контракта, и трансфер состоялся.

Какие у вас первые впечатления о «Нефтехимике». Понятны цели клуба на сезон?

Состоялся разговор с тренерским штабом. Мне понравились задачи, которые клуб ставит перед собой в этом сезоне. В «Нефтехимике» собран хороший амбициозный коллектив, который будет сражаться в каждом матче. Помимо всего, клуб был довольно инициативен в вопросе моего приглашения в команду. Я понимаю, что от меня будут многого ждать в «Нефтехимике». Я готов к новому вызову в карьере.

Богдан, последние годы вы играли в больших городах, в Омске, Москве. После городов-миллионников тяжелее переезжать на психологическом уровне в скромный Нижнекамск?

Вообще нет. Я же все лето провожу в Череповце обычно. А они с Нижнекамском чем-то похожи. Тоже небольшой моногород, тихий, спокойный. Я люблю такие места для жизни. Поэтому с адаптацией в Нижнекамске, повторюсь, нет никаких проблем. В городе есть все: кофейни, кафе, гостиницу новую построили, дороги хорошие. В общем, все хорошо.

«Вылет от «Локомотива» в этом году оказался одним из самых обидных за всю карьеру»

В прошлом сезоне для «Авангарда» плей-офф выдался неоднозначным. Дошли вы только до второго раунда. Чем можно объяснить?

Для меня вылет от «Локомотива» в этом году оказался одним из самых обидных за всю карьеру. В первом матче я допустил достаточно ошибок, что привело к поражению. Матч, где проиграли 0:7, его в принципе довольно сложно объяснить. Мы прекрасно понимали, как играл «Локомотив», знали все их хитрости и козыри, но все равно не смогли ничего сделать. Еще и шайбы залетали одна за одной. Они там практически все моменты забили, что создали.

Когда команду возглавил Сергей Звягин после Михаила Кравца, что он поменял в игре команды?

Если говорить вкратце, то мы стали действовать проще в каких-то моментах игры. Звягин постарался раскрепостить команду эмоционально, убрать от нее лишнее давление. Мы понимали, что можем спокойно наравне играть с «Локомотивом», если уберем ошибки.

В седьмом матче как раз-таки ошибки в своей зоне и подвели «Авангард»?

Да, очень обидно было проигрывать в седьмом матче из-за своих же ошибок. Все это понимали, поэтому в раздевалке каждый сидел в полном опустошении.

Если говорить про вас, Богдан, у вас с Кубком Гагарина особенная история взаимоотношений. Четыре финала и всего одна победа.

Да, могла судьба и по-другому сложиться. Представляешь, ходил бы сейчас с четырьмя перстнями и на Роллс-Ройсе катался (улыбается). Но я ни о чем в своей карьере не жалею. Каждый хоккеист проходит свой путь. Кто-то один раз в финале играет за всю жизнь, и сразу выходит победителем. А кому-то приходится пройти очень тернистый путь к своему первому кубку.

«Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин очень на меня повлияли как на хоккеиста»

В период долгой карьеры в ЦСКА вы играли при разных тренерах: при Квартальнове, Никитине, Федорове. На ваш взгляд, какой ЦСКА был самым сильным, звездным?

Каждый ЦСКА был по-своему уникален, силен, интересен. Могу сказать, что Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин очень на меня повлияли как на хоккеиста. При них я дорос до сборной, до игрока уровня НХЛ. При Сергее Федорове я впервые в карьере выиграл Кубок Гагарина, этому специалисту я тоже очень благодарен за работу.

Для вас победа в Кубке Гагарина в 2022 году – самый эмоциональный и памятный момент в карьере?

Если брать карьеру, в целом, то на первое место, конечно, поставлю золото Олимпиады (2018 год). Это ни с чем не сравнится. Потом, наверное, да, идет Кубок Гагарина с ЦСКА. Но главная награда в моей жизни – мои дети. Их рождение – самое памятное событие для меня.

«Когда добрались до Олимпиады, понимали, что без медалей на родину возвращаться нельзя»

Если говорить про Олимпиаду 2018 года, она была первой, когда Россия выступала в нейтральном статусе. Эмоционально сложно было на нее ехать, зная, что вы будете играть без флага, гимна и герба?

Ментально, конечно, ощущали давление. Было непросто на нее ехать, потому что возлагались на сборную очень большие надежды в условиях непростых политических отношений. Мы, причем же, до последнего точно не знали, поедем или нет, допустят или не допустят нас. Но когда добрались до Олимпиады, понимали, что без медалей на родину возвращаться нельзя.

Отмечали, наверное, громко Олимпийские золотые медали?

На самом деле, вообще не до гуляний особо было. Мы же поехали на Олимпиаду в разгар сезона КХЛ, незадолго до плей-офф. Поэтому как вернулись в Россию из Кореи, сразу по клубам разбежались, чтобы продолжать сезон. Поэтому как-то громко не отмечали победу. У нас всего-то пару дней выходных было.

«В США жил в русском районе. Там и столовые были с борщом и селедкой»

Когда вы приехали первый раз во «Флориду» в НХЛ, что вас удивило?

Когда я приехал в Америку, я жил там в русском районе. То есть, там и столовые были с борщом и селедкой, и в магазинах именно русской еды можно было купить. Чужим себя особо и не чувствуешь. И вот этот парадокс он как бы тебя удивляет.

Вы пересекались во «Флориде» в те годы с Евгением Дадоновым, Максимом Маминым. Помогали они привыкнуть вам к реалиям Америки?

Да-да, с Женей и Максом мы там были вместе. Постоянно проводили время сообща, куда-то ходили. Еще Денис Мальгин, Саня Барков были с нами. Большой компанией собирались часто.

Александра Баркова наверняка поздравили с победой в Кубке Стэнли в этом году?

Да, конечно! Написал, поздравил тепло его. Мы с ним до сих пор на связи.

Для «Флориды» это же еще первый Кубок Стэнли в истории команды. Какой-то совершенно особый момент для хоккеистов, кто там сейчас играет.

Безусловно. Мы еще и с Димой Куликовым, кстати, в НХЛ пересекались. Только не во «Флориде», а в «Виннепеге». Тоже его поздравил, безумно рад тому, что он выиграл Кубок.

«Бобровский ни за что бы не обменял бы Кубок Стэнли на какую-то личную награду»

На ваш взгляд, заслуженно дали приз лучшего игрока плей-офф Макдэвиду, а не Бобровскому?

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я в этом году плей-офф целиком не смотрел. Но могу сказать точно, что Бобровский ни за что бы не обменял Кубок Стэнли на какую-то личную награду. То же самое сделал бы и Макдэвид.

Против кого из нападающих вам как защитнику было сложнее всего играть в НХЛ?

Патрик Кейн, Давид Пастрняк и Никита Кучеров – на тот момент они больше всех мне неприятностей доставляли.

Богдан, вы выиграли со сборной медали Олимпиады и чемпионата мира. У вас насыщенная карьера в КХЛ, но с годами нет у вас сожаления, что не получилось долгую карьеру в НХЛ построить?

Да не о чем жалеть, и некогда. Сам в душе понимаешь, где и когда ошибался, в каких матчах недорабатовал. Делаешь выводы и идешь дальше!