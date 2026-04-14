На главную ТИ-Спорт 14 апреля 2026 11:00

Богдан Богачев прокомментировал подписание Стюарта в УНИКС

Фото: unics.ru

Спортивный директор УНИКСа Богдан Богачев в беседе с «Матч ТВ» прокомментировал подписание в команду атакующего защитника Элайджея Стюарта.

«У него хороший трёхочковый бросок, он довольно атлетичный парень. И рост присутствует. Он должен помочь нам в нападении. И, думаю, тренер его сможет внедрить в схемы, чтобы и защищался тоже благодаря своим габаритам», – сказал Богачев.

Ближайший матч в Единой лиге ВТБ УНИКСу предстоит провести с «Зенитом».

В топе
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

13 апреля 2026
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

13 апреля 2026
