Богдан Богачев прокомментировал подписание Стюарта в УНИКС

Фото: unics.ru

Спортивный директор УНИКСа Богдан Богачев в беседе с «Матч ТВ» прокомментировал подписание в команду атакующего защитника Элайджея Стюарта.

«У него хороший трёхочковый бросок, он довольно атлетичный парень. И рост присутствует. Он должен помочь нам в нападении. И, думаю, тренер его сможет внедрить в схемы, чтобы и защищался тоже благодаря своим габаритам», – сказал Богачев.

Ближайший матч в Единой лиге ВТБ УНИКСу предстоит провести с «Зенитом».