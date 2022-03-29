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Ру Тат
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Общество
29 марта 2022  04:52

Богдан, Аделина и Макар стали самыми популярными именами новорожденных в Казани

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За прошедшую неделю в Казани родились 369 детей: 203 мальчика и 166 девочек. Такими данными поделилось Управление ЗАГС столицы РТ.

Также в управлении традиционно назвали самые редкие и, наоборот, популярные имена новорожденных в прошедшие семь дней. Так, чаще всего молодые родители называли малышей Макар, Богдан, Тимур, Алина, Аделина и Елизавета. Наиболее редко встречались имена Аким, Муслим, Серафим, Чулпан, Алла и Аврора.

Минимальный вес малыша при рождении составил 1000 граммов, а максимальный — 4750 граммов.

Кроме того, в ЗАГС рассказали о регистрации 159 пар.

#Управление ЗАГС Казани #имена новорожденных
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