В Казани наградили лучших фотографов национальных российских праздников

Раиф Бадыков, «Соперники (победитель номинации «Лучший снимок»)

В День народного единства в выставочном центре «Казань Экспо» наградили победителей VIII Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». В конкурсе, который проводился РА «Татмедиа», участвовали 322 работы авторов из 19 регионов России – Башкортостана, Алтая, Адыгеи, Мордовии, Карелии, Крыма, Дагестана, Республики Саха, Астраханской и Московской областей, Приморского края и других.

За победу конкурсанты боролись в одной из трех номинаций: «Лучший снимок», «Портрет» и «Серия фоторабот». Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли профессиональные фотографы, представители медиаотрасли и министерства культуры Татарстана. Общий премиальный фонд конкурса составил более 382 тыс. рублей.

По итогам конкурса в номинации «Лучший снимок» победителем стал Раиф Бадыков из Уфы за работу «Соперники». Игорь Жабский из Приморская края выиграл в номинации «Портрет». Победителем в номинации «Серия фоторабот» стал Максим Богодвид за работу «Поклонение солнцу».

Как отмечают организаторы, главная цель конкурса – выявить наиболее значимые и талантливые работы, которые вносят свой вклад в развитие культуры и сохранение традиций народов страны. Конкурс объединил как профессиональных фотографов, так и любителей, которые стремятся передать в своих работах уникальные и удивительные традиции самобытных народов, проживающих в России.

Фото: Игорь Жабский (победитель в номинации «Портрет»)

«В каждой номинации я представил по одной фотографии, при этом участвую и побеждаю уже не первый год. Фотоискусство со мной уже с 1963 года – на протяжении всей жизни я занимаюсь фототворчеством. За моими плечами множество профессий, однако, фотожурналистика всегда была рядом», – рассказал победитель конкурса Раиф Бадыков.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» победитель отметил, что его любимым жанром в фотоискусстве является портрет. Ему принадлежат такие известные работы, как «Борис Домашников» и «Мустай Карим», пейзажи «Майский воздух», «Перед грозой» и «Уральский мотив». Помимо этого, он является автором серии репортажей «Зона риска» и «Индийские зарисовки», а также любит снимать спортивные мероприятия и народные гуляния.



«Однажды я снимал конные скачки на Сабантуе – хотел передать национальный колорит. На первом плане фотографии скачет уже достаточно взрослый мужчина, однако, несмотря на солидный возраст, он очень сильно хочет победить. На заднем фоне снимка молодые ребята, которые также стараются вырваться вперед. Фотография отражает особый спортивный азарт и упорное желание победить», – поделился Бадыков.

Фото: Максим Богодвид, «Поклонение солнцу» (победитель в номинации «Серия фоторабот»)

В рамках церемонии награждения в фойе выставочного центра «Казань Экспо» открылась фотовыставка работ победителей и призеров конкурса. В дальнейшем экспозиция будет выставляться на крупных республиканских мероприятиях, чтобы как можно больше людей увидели снимки и прониклись разнообразием народных традиций Татарстана и России.

Конкурс проходил в рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2025 годы».

Фотографии предоставлены жюри фотоконкурса «Национальные праздники народов России»