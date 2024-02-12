«Богатейшая история и уникальные ландшафты»: турпоток Менделеевского района вырос втрое

Презентация: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Менделеевск становится все более привлекательным и для жителей, и для гостей. На коллегии Министерства промышленности и торговли РТ глава Менделеевского района Радмир Беляев доложил, что в 2023 году туристический поток увеличился более чем втрое: с 15 тыс. человек в год до 50 тысяч.

«У нас комфортно, интересно, безопасно. Здесь богатейшая история и уникальные ландшафты — все это привлекает туристов, и турпоток мы намерены увеличивать. Это и имидж территории, и доходы малого бизнеса», — заявил он.

Также готовится и соответствующая инфраструктура. Так, в историческом здании в центре города открылась гостиница «Тулпар» на 13 номеров. В здании раньше располагались районные комитеты КПСС и ВЛКСМ, детский сад, дирекция завода, а сейчас это первая гостиница высокого уровня. Помимо этого, в начале года открылся глэмпинг на территории санатория «Ижминводы», которому в этом году исполняется 100 лет.

Также разработаны два новых туристических маршрута: «Сокровища Камских берегов» и «Кокшан. Новый Кокшан», которые пользуются популярностью у туристов. Ведется работа совместно с Елабужским музеем, имеющим богатый опыт приема гостей.

Развивается событийный туризм: в прошлом году прошли фестивали «Пастернаковские чтения», «Гонка героев», «Мы и Менделеевск», «Аммоний — Менделеевский кросс» и многое другое.