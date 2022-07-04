Богачев: УНИКС должен получить компенсацию, если Хезонья уйдет в «Реал»

Хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья продолжит карьеру в «Реале». Стороны уже согласовали условия контракта, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Президент УНИКСа Евгений Богачев так прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» эту новость.

«Я пока не знаю, подписал ли Хезонья соглашение с «Реалом» или нет. В любом случае он обязан сообщить нам. По условиям контракта с ним, если Марио переходит в другой клуб, то УНИКС должен получить за это определенную денежную компенсацию».

Также в испанском клубе будут выступать разыгрывающий Серхио Родригес и форвард Джанан Муса. Отмечается, что мадридский клуб оформил сделки с игроками и в ближайшее время объявит об их переходе официально.Родригес вышел на рынок после ухода из «Милана». Муса защищал цвета «Бреогана».

Марио Хезонья в качестве форварда казанского УНИКСа стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.