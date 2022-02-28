Богачев об уходе американца Брэнтли из УНИКСа: «Мы не будем ему платить»

Президент казанского баскетбольного УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал корреспонденту «Татар-информ» уход из команды американского форварда Джаррелла Брэнтли и проблемы логистики в Евролиге.

«Да, Брэнтли покинул УНИКС, сказал, что по семейным проблемам, мол за жену беспокоится. Тем самым он нарушил контракт, поэтому платить мы ему более не будем» - сказал Богачев. Накануне посольство США рекомендовало всем гражданам страны покинуть Россию.

Кроме того, президент УНИКСа рассказал о проблемах команды при поездке на завтрашний матч Евролиги в Милане.

«Пять часов команда сидит в Дагестане, где наш самолет сел на дозаправку. Наш чартер ждет вылета в Стамбул. Оттуда мы должны рейсовым самолетом лететь в Милан, но можем на него опоздать. Таковы реалии Евролиги».

Все остальные иностранцы УНИКСа, включая главного тренера хорвата Велимира Перасовича, американцы Джон Браун, Лоренцо Браун, О Джей Мэйо, Айзэйя Кэнаан, Джон Холланд, итальянец Марко Списсу, нигериец Тони Джекири находятся в расположении команды.

Добавим, что накануне столичный ЦСКА сообщил об уходе грузина Торнике Шенгелии, датчанина Иффе Лундберга, литовца Марюса Григониса и немца Йоханнеса Фойгтманна. «Зенит» не выступал с заявлениями, но СМИ сообщали, что клуб покинули литовцы Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.

На прошлой неделе российские клубы обязали проводить домашние матчи в Евролиге на нейтральной площадке. Она к этому моменту не выбрана. Литовский «Жальгирис» выступил за полный бойкот матчей ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа и призвал остальные клубы присоединиться к нему.

