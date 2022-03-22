Богачев об исключении УНИКСа из Евролиги: Бог с ним, переживем

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал ТАСС решение Евролиги исключить российские баскетбольные клубы из турниров под эгидой организации на сезон-2021/22.

Богачев выказал философское хладнокровие этим решением Евролиги. «Бог с ним, переживем, страна большая, территорий много, лигу можно расширить. Есть белорусы, есть Казахстан, Китай наверняка можно, в КХЛ ведь играют, почему бы не пригласить в баскетбол? Поэтому, конечно, спокойно отношусь к этому решению, отчаяния нет».

Говоря о ситуацию с уходом иностранных игроков из российских баскетбольных клубов, президент УНИКСа признал, что без легионеров будет скучно.

«Главная проблема, которая меня волнует, ситуация с иностранными игроками, потому что без них немного скучновато будет, мало сильных российских баскетболистов, но жизнь заставит их разыгрывать больше. У нас на сегодняшний день четыре иностранца, было девять, сегодня прилетает хорват из «Автодора» (Желько Шакич), то есть пять иностранцев будет. Но мы предупреждаем, что по контрактам мы имеем право взыскать все, что они получили с тех, кто самовольно покинул клуб», — добавил Богачев.