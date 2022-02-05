Богачев о возвращении Холланда в УНИКС: Хотим усилить состав

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» возвращение в команду американского защитника Джона Холланда.

«Хотим усилить состав с учетом травм и болезней, поэтому и подписали Холланда, — сказал Богачев. — Команда выступает нестабильно, игры каждые два-три дня, ребята не успевают восстанавливаться. Вчера УНИКС играл в Каунасе с „Жальгирисом“, сегодня вернулись домой, а уже завтра летят в Москву на игру с ЦСКА. Конечно, ребята сильно устают. Ужасный график. Холланда пока заявим только на Евролигу, а там посмотрим».

Контракт с Джоном Холландом вступит в силу, когда спортсмен пройдет медицинский осмотр, и продлится до конца этого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний американец провел в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи, 1,2 перехвата.

В 21 матче Еврокубка 2020-2021 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата.

В Евролиге УНИКС занимает седьмое место при 18 участниках с 13 победами при 10 поражениях. 11 февраля команда сыграет дома с сербской «Црвеной звездой». 7 февраля в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве УНИКС встретится с ЦСКА.