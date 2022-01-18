Богачев: Шаймиев мог прервать формальные самоотчеты, не тратя время на пустые разговоры

Экс-глава Национального банка РТ, президент баскетбольного УНИКСа Евгений Богачев по просьбе редакции ИА «Татар-информ» поделился воспоминаниями о работе с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, которому 20 января исполняется 85 лет.

«Пусть пишут, мы-то тебя знаем. Хороший министр, хорошие показатели»

Прежде всего Евгений Богачев отметил человечность юбиляра. «Я знаю первого Президента Татарстана с тех пор, когда он был еще министром мелиорации, а я — первым замминистра бытового обслуживания. По работе мы мало соприкасались. Потом он стал председателем Совмина, первым Секретарем обкома ТАССР. А я восемь лет министром был. Вот тут уже не раз встречались. Наши хорошие отношения длятся много лет, прошли проверку временем. А времена были разные. Первый раз Шаймиев меня поддержал, когда из-за неприятностей с газетой меня на бюро обкома вызывали. Минтимер Шарипович — он тогда был председателем Президиума Верховного Совета республики — сказал: „Чего тебе бояться? Пусть пишут, мы-то тебя знаем. Хороший министр, хорошие показатели. Не переживай, это бывает“. И я пошел на бюро без страха. Когда есть поддержка руководства — всегда легче...», — вспомнил Богачев.

«Мы как-то на море были с семьями. Я полчаса поплаваю – и на берег, а он – часа полтора без остановки»

По словам Евгения Богачева, Минтимер Шаймиев ведет на редкость здоровый образ жизни. «Все знают, что нынешний Президент республики — спортсмен. Но мало кто знает о спортивных пристрастиях первого Президента. А он очень спортивен: быстро ходит, большим теннисом занимался, классно плавает. Мы как-то на море были с семьями. Я полчаса поплаваю — и на берег, а он — часа полтора без остановки. Сейчас, понятно, больше в бассейне. Летом раньше подолгу греб на лодке. И не на спортивном ялике, а на алюминиевой лодке с тяжелой нагрузкой. А еще он на катере любит промчаться по Волге. Сейчас за баранку не садится, просто нет времени, но раньше нередко видел его за рулем „Нивы“, очень хорошо ездил. Быстро, но без лихачества, спокойно. Эта спортивность не показная, она сродни его трудолюбию. Президенту огромные нагрузки приходилось выдерживать. У него очень надежный тыл, прекрасная семья: Сакина Шакировна была женщиной красивой, умной и обаятельной. Сыновья Айрат и Радик — скромные, дельные, достойные люди», — отметил президент баскетбольного клуба.

«Он всегда находил не просто выход из положения, но и необходимые резервы»

Евгений Богачев также отметил особый стиль работы Минтимера Шаймиева. «Я уже упоминал об особом, шаймиевском стиле работы. Заседания Совета безопасности, президентского совета, итоговые совещания по промышленности Президент проводил доброжелательно и корректно. Хотя Шаймиев мог решительно прервать длинные, формальные самоотчеты. Он вообще не тратил и не тратит времени на пустые разговоры. На совещаниях обсуждал только конкретные задачи. Аналитически подходил к проблемам. Он всегда находил не просто выход из положения, но и необходимые резервы. Он и в частной жизни такой... И за словом в карман не лезет. Умеет снять шуткой лишнее напряжение, лишний пафос или жесткость оценок. Мне очень импонирует такой стиль, я и сам стараюсь его придерживаться».

«Когда он узнавал, что кому-то нужна помощь, никогда не отказывал»

Также Евгений Богачев особо подчеркнул новационные экономические и культурные проекты, воплощенные в жизнь Минтимером Шаймиевым. «Есть в Шаймиеве много человечности, способность откликнуться на чужую беду, помочь. Когда мы с ним обсуждали расходы по Резервному фонду и он узнавал, что кому-то нужна помощь, никогда не отказывал. Это человек, которому не нужно поддакивать. У нас иногда взгляды не совпадали, и я всегда мог ему сказать об этом. И на Совете Безопасности с чем-то мог не согласиться, свою точку зрения высказать, и он всегда относился к этому с пониманием. Некоторые руководители будут настаивать на своем до хрипоты, Минтимер Шарипович не из тех. Уважение к людям — это большое дело сегодня, редкое качество, которое дороже денег стоит. Горжусь, что на его юбилее был среди немногих близких ему людей. Я отношусь к нему больше, чем с уважением. Великий человек, как много сделал для республики: газификация всех районов, ликвидация ветхого жилья — эта программа впервые в России стартовала у нас, в Казани, восстановление памятников культуры. Достаточно Болгар и Свияжск назвать. Это же огромная работа, которую по достоинству оценила и ЮНЕСКО».