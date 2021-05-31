Богачев о финале: «Если у наших снайперов полетит бросок, то можем обыграть ЦСКА»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своими ожиданиями от предстоящего финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Собеседник агентства уверен, что у казанцев неплохие шансы на успех.

«Начнем с того, что у нас есть преимущество своей площадки, это немало. Да, ЦСКА — это клуб Евролиги. Пускай в „Финале четырех“ они дважды проиграли и стали лишь четвертыми, но в регулярном турнире москвичи шли первыми — вторыми. Это дело случая, у них были потери из-за травм. Это очень сильная команда», — подчеркнул президент УНИКСа.

«Сложно играть с ЦСКА, но мы же их обыгрывали в регулярке, был бы настрой. Важно, как пойдет игра у наших снайперов — Айзея Канаана, Джамара Смита. Если у них полетит бросок, как в начале сезона, то у нас есть шансы. ЦСКА в этом сезоне в Лиге ВТБ не раз проигрывал», —заметил Богачев.

«Вот если бы армейцы выиграли Евролигу, то у них было бы меньше желания победить в финале Лиги ВТБ. Предварительно известно, что приедут к нам на первые два матча финала генеральный директор лиги Илона Корстин и президент лиги Сергей Кущенко. Сезон у нас получился удачным. Мы давно не выходили в финал, есть серебро в Кубке Европы, теперь сыграем второй финал, пять лет там не играли», — подытожил президент казанского клуба.