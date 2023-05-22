Богачев о чемпионстве УНИКСа: «Рад, что ЦСКА с бронзой, а то всё золото, золото...»

Евгений Богачев: «Да, москвичи все годы, кроме прошлого и нынешнего были первыми, но вторыми, третьими были мы»

Фото: unics.ru

«Непопадание ЦСКА в финал поспособствовало нам»

– В чем главные причины долгожданного чемпионства УНИКСа?

– Может быть, сыграла свою роль стабильность выступлений команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. ЦСКА весь турнир шел первым, мы вторыми. Мы даже первыми шли в начале сезона до первой неудачи. В итоге армейцы немного оступились. Возможно, сказалась травма Алексея Шведа или были допущены ошибки, но в итоге «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в полуфинальной серии.

Это стало неожиданностью, ведь краснодарцы вышли в плей-офф с пятого места! Так часто бывает в хоккее, где в плей-офф команды с низшим посевом выбивают лидеров регулярки. Не имеет значения посев, может выстрелить даже седьмая или шестая команда. Так бывает. То есть непопадание ЦСКА в финал немного поспособствовало нам. Но у «Локомотива» очень хорошие игроки, они выиграли первый финальный матч в Казани.

– Полуфинальная серия с «Зенитом» сильно помогла вашей команде?

– Да, это второй ключевой момент. В полуфинале мы попали на богатейший клуб страны, действующего чемпиона Единой лиги ВТБ питерский «Зенит» с одним из самых известных в Европе тренеров-испанцев Хави Паскуале. Это было настоящее испытание для УНИКСа. Одну игру можно выиграть у любой команды, а тут серия до четырех побед. Словом, нам попался хороший тренажер в лице «Зенита». Эта команда как минимум не слабее «Локомотива», это точно. Даже посильнее будет.

И мы прошли такую школу. Это было невероятно, и мы стали сильнее. А потом нам было немного проще с краснодарцами. Повторюсь, у них очень серьезная команда, но тут борьба изначально пошла на равных, точнее, мы были первыми среди равных в финале.

«Мы взяли в Самаре очень сильного игрока – американского защитника Маркоса Найта. И он ярко проявил себя» Фото: unics.ru

«Найт стал главным приобретением»

– Согласны с тем, что новичок команды Маркос Найт стал джокером УНИКСа в плей-офф?

– Вполне. Нам удалось усилить свою команду в самые последние минуты дозаявочной кампании. Лимит на легионеров в лиге – шесть человек, остальные должны быть россиянами, это добавляет определенные сложности при комплектовании. Нам помогло, что «Самара» не попала в плей-офф и было время на дозаявки. Было несколько дней. В результате мы взяли в Самаре очень сильного игрока – американского защитника Маркоса Найта, заменившего своего соотечественника Энтони Брауна. И он ярко проявил себя.

Еще взяли в «Самаре» центрового Ивана Лазарева, он в плей-офф не играл на первых ролях, но стал сильной страховкой со своим немалым опытом. На тот случай, если у нас сломается кто-нибудь из иностранцев. У нас на этой позиции играли и Джален Рейнольдс, и Винс Хантер, но мы решили подстраховаться. Найт стал главным приобретением, шестым легионером. И все наши иностранцы очень приличные игроки, особенно македонец Ненад Димитриевич, он очень ярко проявил себя. Это стало некоторой неожиданностью, парень-то молодой.

– И все же главным действующим лицом команды надо назвать македонца Ненада Димитриевича?

– Редко у кого из наших иностранцев в Казани рождаются дети. У Ненада несколько месяцев назад здесь родился сынишка. Он с ним, кстати, вышел на чемпионское фотографирование. И в последнем финальном матче Димитриевич очень здорово «выстрелил», впрочем, так же блестяще он несколько раз сыграл и в полуфинале с «Зенитом», где тоже набирал по 30 с лишним очков за матч. А раньше первую скрипку в нашей команде играл Дэрил Мэйкон, но в финале против него действовали по двое игроков, в итоге он потерял свои снайперские качества. А в начале сезона он играл просто здорово. И в плей-офф он остался одним из ведущих игроков УНИКСа, но факт, что его нейтрализовали соперники, раскусили. Вот в этот момент и взял игру на себя Димитриевич.

Поэтому на следующий сезон я бы оставил всю команду целиком. Только укрепил бы, добавил несколько российских игроков. Наши россияне тоже приобрели большой опыт, особенно Георгий Жбанов, мастер защиты, Вячеслав Зайцев, Андрей Воронцевич. Остальные играли в начале сезона понемногу. Но в плей-офф ставки выросли, значение побед выросло, вопрос стоял ребром, быть или не быть.

«Перасович сам был великолепным баскетболистом, когда многие его нынешние коллеги никогда сами не играли» Фото: unics.ru

«Перасович чехвостит игроков только так. Говорил ему: как отец ты для своих игроков. Нет, он всех ругал»

– Главный тренер команды хорват Велимир Перасович несомненный творец «золотого» успеха?

– Конечно, нельзя не сказать про главного тренера хорвата Велимира Перасовича, он у нас работал второй сезон. И он приобрел опыт, даже русский язык немножко изучил. Очень жесткий тренер, чехвостит игроков только так. Подгонял – и словами, и жестикуляцией. Я в конце сезона даже стал его уговаривать, хоть погладь того, кто хорошо играет. Обними как отец – ты отец для своих игроков. Нет, он всех ругал. Для того чтобы они играли еще лучше!

Чем еще необычен Перасович? Он сам был великолепным баскетболистом, когда многие его нынешние коллеги никогда сами не играли. Или играли где-то в дворовой команде. Еще и удача оказалась на нашей стороне, так все и получилось. Слава богу, слава нам.

– По сравнению с предыдущими финалами УНИКСа на этот раз нет никаких претензий к судейству, оно было квалифицированным и нейтральным. Согласны?

– Сыграло свою роль и судейство, заметно изменившееся в лучшую сторону в последние годы. Как нас раньше судили с ЦСКА, вспоминаю газетные заголовки: «Судья Горшков забил УНИКСу 17 очков». Он даже некоторые наши трехочковые попадания не замечал, отворачивался, стоя спиной. Было дело.

С чемпионством меня, в частности, поздравил и Сергей Чернов, бывший в те годы президентом РФБ. Спасибо, говорю, большое, помним вас. Ныне он заведующий кафедрой в одном из столичных спортивных вузов. Справедливое судейство тоже стало фактором нашего успеха. Хотя в России осталось с десяток квалифицированных судей, иностранцы разбежались.

А наши знают меру, позволяя себе один-два свистка в пользу хозяев. Это не страшно. Да и не стало распоряжений сверху, когда порой в начале сезона итоговые места были уже распределены – кто будет первым, кто вторым, а кто третьим или четвертым. Сейчас такого нет.

«Я и сейчас считаю, что истинный лидер нашего баскетбола – это ЦСКА» Фото: unics.ru

«Нет такого, что ЦСКА неизменно должен быть чемпионом»

– Судейство стало таким благодаря позиции руководства Единой лиги ВТБ?

– Мы очень довольны работой генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, она сама была ведущей баскетболисткой нашей сборной, знает баскетбол изнутри, в том числе и судейство. И президент лиги Сергей Кущенко, наш бывший противник из «Урал-Грейта», он тоже профессионал. И при хорошем руководстве почетного президента лиги Сергея Иванова. Все согласуется с ним. Полная лояльность в судействе и поддержка со стороны руководства лиги. Все очень доброжелательно.

Нет такого, что ЦСКА неизменно должен быть чемпионом. Армейцы и год назад споткнулись – вели 3-1 в финальной серии с «Зенитом» и проиграли в итоге. Мы с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным давние друзья. Я и сейчас считаю, что истинный лидер нашего баскетбола - это ЦСКА и Ватутин. Не зря же в регулярном чемпионате они шли первыми. Возможно, сказалось, что у них неопытный тренер Эмиль Райкович. Он не звездный специалист, в отличие от своего предшественника Димитриса Итудиса, который чуть ли не десять лет проработал во главе армейцев, много чего выиграл. Обстоятельства иногда сильнее нас. Сочувствую Ватутину, но в то же время рад, что ЦСКА завоевал бронзовые медали, а то все время золото да золото.

«Очень хочу, чтобы Перасович у нас остался и все наши игроки, они очень приличные» Фото: unics.ru

«УНИКС всегда отличала стабильность, этим мы похожи на ЦСКА»

– Успех УНИКСа вполне можно назвать не только долгожданным, но и закономерным, учитывая стабильное и долгое пребывание команды среди лидеров российского клубного баскетбола в 21-м веке?

– Да, УНИКС всегда отличала стабильность, этим мы похожи на ЦСКА. Да, москвичи все годы, кроме прошлого и нынешнего, были первыми, но вторыми, третьими были мы. Кубок Европы, Кубок ФИБА-Европы, Кубок Североевропейской лиги, три Кубка России. Они не чета нынешним, где уровень участников гораздо ниже. Сунулись мы ныне туда и в итоге провели своеобразную тренировку, не нужен нам такой турнир. Упало значение Кубка России. А раньше его добывали в «Финале четырех» с участием сильнейших команд страны, где мы трижды первенствовали. И вот впервые выиграли чемпионат Единой лиги ВТБ, что очень важно для нас.

– Одним из ключевых факторов чемпионства команды можно назвать стабильное финансирование, то есть поддержку республики?

– И здесь у нас завидная стабильность. Руководство республики всегда поддерживало УНИКС. И ведущие банки, прежде всего «Ак Барс» Банк, ну и другие с миру по нитке. Не забывайте, что УНИКС является владельцем «Баскет-холла», чего нет у других клубов. Да, несем затраты на содержание, но и зарабатываем на аренде зала и прочем. Замечу, что резко выросла посещаемость наших домашних матчей, что тоже приносит нам приличный доход.

Перспективы чемпионской команды. Будем пытаться удержать кого сможем. Пока даже разговоров на эту тему ни с кем не было, рано. Но я очень хочу, чтобы Перасович у нас остался и все наши игроки, они очень приличные. Повторюсь, нужно усиливать команду российскими игроками.