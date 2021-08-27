Богачев награжден орденом «Дуслык»

Президент Татарстана Рустем Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» президента казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгения Богачева. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РТ.

Отметивший 25 августа свое 80-летие Богачев получил награду за плодотворный труд на благо республики и активную общественную деятельность.

Евгений Богачев с 1998 года является президентом баскетбольного клуба УНИКС. Несколько раз он был депутатом Госсовета РТ. В 1993–2014 годах занимал должность председателя Национального банка РТ.

Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР. Заслуженный экономист РТ. Отличник Банка России. Ранее был награжден орденами «Знак почета», «Дружбы», Почета, «За заслуги перед РТ», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени и преподобного Сергия Радонежского II степени, знаком «Почетный радист СССР», почетной грамотой Верховного Совета РТ, медалями «В память 1000-летия Казани» и «100 лет ТАССР», золотой медалью «За вклад в наследие народов России».

Победитель республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «За значительный вклад в развитие экономики РТ». Лауреат премии РФБ «Человек года-2000», лауреат премии РФБ «Золотая корзина 2005» за вклад в развитие российского баскетбола. Член зала славы Единой лиги ВТБ.