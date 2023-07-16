«Бог дал их вместе и забрал вместе»: в Азнакаевском районе скорбят об утонувших близнецах

Фото: vk.com/id180468206

«Они и корову доили, и пироги пекли»

Артур и Зария – приемные дети Альфии и Рината Кадимовых. На момент трагедии им было по 18 лет. В семью они попали совсем маленькими и до школы даже не знали, что рядом с ними не биологические родители. Мать и отец дарили им любовь и заботу и растили как родных. Родители подобрали детям новые имена – Артур и Зария и дали свою фамилию. Только односельчане, уже привыкшие к прежним именам близнецов, продолжали называть их Антоном и Дашей.

«Брат обещал себе, что когда-нибудь возьмет на попечение сирот или оставшихся без ухода стариков», – рассказывает сестра Рината Кадимова Рамзиля Султанова. - Они сдержали обещание. Возможности у них есть – дом огромный, оба работают. Это настоящие трудяги, привыкли все добывать сами. Дети в семье выросли такими же работящими. Старший сын Рифат, Артур и Зария с детства приучены к труду. Родителей понимали с одного их взгляда. И корову доили, и кур ощипывали, балиши-пироги пекли – всё делали».

«Папа, не переживай, приду с пастбища – пойдем с тобой за сеном», – сказал отцу Артур в тот день. «Никогда не говорили “устал” или “устала” – брали и делали, работы не боялись», – характеризует близнецов родственница.

Деревенский скот в селе пасут по очереди. В этот день близнецы вышли на подработку – пасли коровье стадо вместо соседей. В полдень Артур пришел домой пообедать, заодно взять обед для сестры. Обратно на пастбище его отвезла родственница. В тот день стояла сильная жара, и Артур с Зарией, попросив девушку присмотреть за коровами, побежали к реке немного освежиться…

Родственница видела издалека, как близнецы купались и резвились в воде. Заметив в какой-то момент, что они нырнули и не появились на поверхности, побежала к берегу, но никого уже там не нашла…

Мама близнецов будто предчувствовала беду, постоянно их предостерегала: не заходите в воду! Раньше Артур и Зария ходили купаться на карьер, но под присмотром. «Я пошла за ними, боялась, что купаться в жару опасно. В день гибели они тоже обещали матери, что не пойдут в воду. Купаться им нравилось, хотя плавать оба не умели. Но им очень хотелось научиться плавать под водой», – рассказывает Рамзиля Султанова.

«Удочки, одежда, велосипеды остались на берегу. Всё так и лежало там. Пока не нашли Зарию, никто не решался даже дотронуться до вещей», – говорит женщина.

Фото: МЧС России

«Здесь никто не купался, это место больше для рыбалки»

Артур и Зария выбрали место, которое не используется для купания. Этот участок реки считается опасным, потому что течение сильное и дно обманчиво – местами резко уходит вниз. В соцсетях местные жители тоже предупреждают: купаться в Ике надо очень осторожно. «Я однажды чудом остался жив», «Я тоже», – пишут в комментариях. Возможно, брат и сестра по незнанию зашли в глубину, где были подхвачены сильным течением.

Позже в беседе с корреспондентом «Татар-информа» жительница села, первая учительница Артура и Зарии высказала такое же предположение. По ее словам, жители деревни там не купаются, а только рыбачат. «Я сама пасла там скот в прошлом году, водила коров на водопой. Они зашли в реку – вода им по грудь. Подумала было, что глубина небольшая, но животные дошли до середины и повернули обратно, потому что дно резко уходит вниз», – рассказывает она.

Тело Артура извлекли из реки через три часа после трагедии. А вот Зарию искали двое суток – спасатели, односельчане, волонтеры из соседних деревень и даже близлежащих деревень Башкортостана.

Фото: МЧС России

Была надежда, что девушка просто потеряла сознание и ее вынесло на берег. Искали по всей реке – исследовали не только берег, но и кусты вдоль него. Пока молодежь круглосуточно вела поиски, старшие разводили костры и готовили для них еду. Близкие даже обратились к ясновидящим, один из которых сообщил, что видит число «7». Тело Зарии нашли 7 июля в 7 часов 7 минут в 500 метрах от места трагедии.

«То одного ребенка обнимет, то второго…»

После случившегося Ринат Кадимов с инсультом попал в реанимацию. Мама Альфия тоже была госпитализирована – смогла приехать только на похороны, потом еще несколько дней оставалась в больнице.

«Женщина еще может поплакать, облегчить душу, а мужчины не плачут, всё копят в себе, - говорит Рамзиля Султанова. - У меня брат и так человек чувствительный. Я была в деревне, когда это случилось. Нам сказали, что дети утонули. С братом пошли к реке. Потом вернулись, чтобы загнать скот. Все это время он молчал, будто онемел. А потом говорит: “Как же так… Он же сказал, что вечером вернется, вместе за сеном пойдем… Мы же готовились к свадьбе Зарии”, – и горько заплакал. На следующий день его забрала скорая с приступом, и он даже на похороны не смог приехать.

Сегодня его перевели в палату, но левая сторона парализована. Хоть бы он смог ходить, с женой были бы поддержкой друг для друга. А ведь какую жизнь они себе построили! Дом с ремонтом, отдельная комната у каждого ребенка, в доме туалет, душ. Все было сделано, чтобы детям жилось уютно, хорошо. И у них большое сердце – не каждый возьмет детей чужих людей и будет воспитывать как своих.

Альфию тоже увезли в больницу: давление подскочило. Она вернулась только для того, чтобы проводить детей… Еле держалась, все время на лекарствах. То одного ребенка обнимет, то другого. Потом ей стало совсем плохо, увезли в больницу. Должны были выписать, старший сын Рифат должен был ее привезти. Сейчас Рифат, его жена, внуки, родственники – все очень нужны им, их забота – большая поддержка».

«Собирались провести никах в начале августа»

Артур и Зария учились в политехническом колледже в Лениногорске. Именно там девушка встретила свою любовь. Жених – из села Сапеево Азнакаевского района. В апреле он с родителями приехал в Кук-Тяка в дом возлюбленной просить ее руки. Трогательные фото и видео с этого красивого обычая можно увидеть в соцсетях Альфии апа. Договорились 3 августа провести никах, а свадьбу сыграть в конце лета. Артур же собирался на никахе сестры познакомить всех со своей избранницей, а затем тоже поехать к ее родителям просить руки девушки.

«Они даже корову продали. Хотели устроить самый красивый никах, самую красивую свадьбу», – говорит Рамзиля. По ее словам, жених Зарии тяжело переживал ее смерть. Вместе со всеми он искал ее тело, не отлучаясь ни на минуту, и надеялся, что она жива…

На похороны приехали родные брат и сестра близнецов. Артур и Зария в свое время нашли их в соцсетях и поддерживали с ними отношения. Они тоже были приглашены на свадьбу младшей сестры.

«Артур и Зария были очень добрыми к родным, ценили родственные связи, – вспоминает Рамзиля Султанова. – А друг за друга просто стояли горой. Готовы были все отдать. Поэтому мы иногда думаем: может, и к лучшему, что они ушли вместе. Если бы погиб кто-то один, второй страдал бы и винил себя, что не смог спасти другого».

«Попрощаться с близнецами приехало очень много людей»

В первый класс близнецы пошли в деревне Кук-Тяка, затем учились в средней школе в соседнем селе Тумутук. Их учительница Ануза Мурзакаева вспоминает, какими они были.

«Я была их учительницей с первого по четвертый класс. Когда они перешли в другую школу, так совпало, что и я пришла туда работать, поэтому получилось, что я была с ними с первого по одиннадцатый класс. Вместе ездили в школьном автобусе», – вспоминает учительница.

Она запомнила близнецов как очень добрых, открытые и общительных. «Друг друга всегда поддерживали. Помню, еще маленькой Зария ушиблась и плакала из-за этого. А Артур рядом – переживает, все готов сделать, лишь бы сестре полегчало. Бог их дал этому миру вместе и забрал сразу двоих, не разлучил – так мы утешаем себя в селе.

Родители дали им правильное воспитание. Мама, если надо, могла быть и строгой. Не помню, чтобы они как-то капризничали, обижались или пререкались с учителем. Всегда были заняты работой. Ответственные. В десятом классе их мама уехала на заработки, Зария осталась за хозяйку. Она рано утром доила корову, потом приезжала в школу на занятия», – рассказывает учительница близнецов.

По ее словам, попрощаться с Артуром и Зарией приехало очень много людей. «Машины стояли вдоль всей улицы, ставить было некуда. Из Лениногорска приехали однокурсники. Когда их отец лежал в реанимации, они принесли ему необходимые вещи», – вспоминает.

«Может быть, кто-то из них утонул, спасая другого…»

Директор Тумутукской средней школы Ферюза Кашапова рассказала, что Артур и Зария активно участвовали в спортивных и культурных мероприятиях.

«С пятого класса они учились у нас. Очень воспитанные, хорошие дети. Довольно хорошо учились, принимали активное участие в школьных мероприятиях. Артур был в школьной команде по волейболу, Зария хорошо танцевала. Они были похожи не только внешне, но и характерами. Улыбчивые, открытые, добрые. Вспоминаю сейчас, какие они были счастливые на выпускном, в красивых нарядах…» – говорит директор.

По ее словам, близнецы были дружны с братом Рифатом. «Он старше их на пять лет. Никому в обиду их не давал, всегда мог защитить, - вспоминает директор школы. - И сами близнецы были как единое целое, на все были готовы друг ради друга. Мы думаем, может быть, в тот день кто-то из них начал тонуть, а другой кинулся спасать, и так они вместе погибли? Мы не видели, остается только гадать, что там произошло. Такие хорошие были детки, большое горе, что так оборвалась их жизнь».

«Никому не пожелаю испытать такое»

Со старшим братом Артура и Зарии Рифатом нам, к сожалению, связаться не удалось. В паблике «Услышано в Азнакаево» он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках брата и сестры и в их похоронах.

«Хочу выразить слова благодарности всем причастным, разделившим наше горе. Искренне хочу сказать спасибо всем моим друзьям, братьям, сестрам и родственникам, которые со мной и моими родителями не спали сутками, не теряя надежды искали и помогали всем, чем можно помочь… Берегите себя и своих близких. Никогда не падайте духом. Не теряйте надежду и веру, и, иншаллах, Аллах наградит вас терпением. Всем желаю в жизни только добра. Чтобы вы не видели того, что увидел я», – написал Рифат.

Редакция «Татар-информа» выражает соболезнования Альфие и Ринату Кадимовым, Рифату Кадимову, всем близким и родным.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского