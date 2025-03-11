«Мы не имеем права их забывать»: в казанском лицее открыли парту Героя

Фото: Елена Фенина / «Татар - информ»

В казанском лицее № 146 открыли сегодня парту Героя и провели урок мужества. В церемонии приняли участие Герой Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков и депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов, а также активисты «Молодой Гвардии».

Парта Героя – это образовательный проект, который запустила «Единая Россия». С помощью него детям в доступной форме рассказывают о земляках, проявивших героизм в зоне СВО. На парте указана информация о военнослужащем и размещен его портрет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар - информ»

Пришли в лицей и родственники погибшего бойца, история которого запечатлена на парте. Дмитрий Чернобровкин учился в этом лицее, затем окончил Казанский педагогический университет. В 2002 году пошел в армию, во время срочной службы принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где был ранен. В 2022 году был мобилизован. Служил на сватовском направлении, в танковой Кантемировской дивизии, в должности командира. Был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого Содружества».

Дмитрий Чернобровкин погиб 23 октября 2023 года, спасая раненого бойца, за что был награжден орденом Мужества посмертно. Герою было 40 лет, у него осталось жена и две дочери.

Фото: ©Елена Фенина / «Татар - информ»

Эта парта Героя стала первой в лицее. Церемония открытия началась с выноса государственных флагов, затем прозвучали гимны России и Татарстана.

«Здравствуйте, дорогие лицеисты. Когда мы были маленькими, как вы, никто из нас не подозревал, какими мы будем в будущем. Мы потеряли много бойцов и когда-то они были такими как и вы, никто не знал о том, какие им предстоит совершать подвиги», – рассказал Герой России.

Он настолько проникся, что даже не смог сдержать слез.

Руслан Шигабуддинов в своей речи напомнил, что этот год объявлен Годом защитника Отечества.

«Во времена Великой Отечественной войны погибли 25 миллионов человек. Невозможно представить, сколько это трагических судеб. Мы с вами живем в непростое время, идет специальная военная операция, а любые боевые действия невозможны без потерь. Уже, наверное, не осталось семей, которых это не коснулось. Есть и те, кто погиб, исполняя свой воинский долг. Мы не имеем права их забывать. Быть воином – значит жить вечно», – отметил депутат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар - информ»

Открыть парту доверили родителям Дмитрия Чернобровкина.

«Тяжело говорить, конечно. Мой сын был настоящим героем и погиб, как герой. Недавно нас навещали его сослуживцы, к сожалению, сегодня они не смогли прийти и уехали обратно на фронт. Они просили передать вам, чтобы вы были такими же, как Дмитрий – ничего не боялись, помогали другим и были честными», – пожелал детям отец бойца Александр Чернобровкин.

После завершения церемонии Расим Баксиков провел урок мужества в рамках проекта «Наставник Z».

Проект «Наставник Z» – это комплексная программа, нацеленная на формирование патриотических ценностей у молодежи. Ученикам школ на уроках мужества ветераны рассказывают о своем боевом опыте, делятся своим жизненным опытом и патриотическими убеждениями.