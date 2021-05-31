Боевой дрон впервые напал на человека без приказа

Боевой беспилотник впервые атаковал людей без приказа. Об этом пишет The Independent со ссылкой на доклад Совбеза ООН.

Квадракоптер Kargu-2 напал на солдат в Ливии. Издание уточняет, что другие детали относительно инцидента в докладе не приведены. Также неизвестно, погибли ли люди при атаке дрона, передает РИА Новости.

Kargu-2 производит турецкая военно-техническая компания STM, беспилотник определяет объекты на основе машинного обучения. Решение об атаке не требует взаимодействия между оператором и машиной. Еще одна особенность дрона заключается в том, что один аппарат может объединяться с другими в «рой» и действовать сообща.