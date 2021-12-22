Боевое крещение Брамсом: в Казани прошли дни фестиваля «Денис Мацуев у друзей»

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» стал традиционным предновогодним подарком казанцам и гостям татарской столицы Государственного академического симфонического оркестра Татарстана под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста РФ и РТ, профессора Александра Сладковского.

«Фестиваль может считаться одним из культурных брендов республики»

Девять лет назад в сотрудничестве с народным артистом России Денисом Мацуевым был учрежден праздник фортепианной и симфонической музыки, который стал следствием многолетней дружбы именитого пианиста и маэстро Александра Сладковского.

«Благодаря творческому союзу выдающихся музыкантов у ценителей классической музыки в нашей республике есть прекрасная возможность насладиться шедеврами мировой классики и высочайшим мастерством исполнителей. Сегодня музыкальный фестиваль “Денис Мацуев у друзей” занимает видное место среди престижных событий Татарстана и, безусловно, может считаться одним из культурных брендов нашей республики», – отметил в приветственном слове в буклете фестиваля Президент Татарстана Рустам Минниханов.

За время совместного творчества (далеко не только в рамках проекта) Дениса Мацуева и Александра Сладковского был «переигран» огромный музыкальный репертуар для солирующего инструмента и симфонического оркестра. Не раз в исполнении ГАСО РТ, Сладковского и Мацуева казанцы слышали концертное наследие Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Однако в этот раз Денис Мацуев подготовил настоящий сюрприз для публики – Второй концерт Иоганнеса Брамса, сольная партия которого еще не звучала в исполнении Мацуева с казанской сцены.

Второй фортепианный концерт Брамса – произведение свежее в руках маэстро. Он впервые обыграл его в ноябре этого года в рамках зимнего музыкального фестиваля «Белая симфония» в Омске.

А теперь масштабное и виртуозное произведение с венгерским характером прозвучало и в стенах Большого концертного зала имени Сайдашева в творческом триумвирате Мацуева, ГАСО РТ и Сладковского в первый фестивальный день.

Нужно отметить, что музыка Брамса в Казани звучит гораздо реже, чем, к примеру, музыкальное наследие Бетховена, Чайковского и Рахманинова. Может, именно поэтому в продолжении этой темы ГАСО РТ под руководством Сладковского в этот же вечер было исполнено еще одно сочинение немецкого композитора – его Первая симфония.

Тем более что именно она воплощает характерные черты стиля композитора. В ней сочетаются различные традиции – Брамс как бы подвел итог вековому развитию жанра. В ней отразились черты, свойственные творчеству Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Франца Шуберта, Феликса Мендельсона.

«Всегда приятно выходить на сцену с друзьями»

Во второй музыкальный вечер творческий симбиоз в лице ГАСО РТ, Сладковского и Мацуева исполнил для публики Фортепианный концерт Эдварда Грига.

Концерт для фортепиано с оркестром Грига погрузил слушателей в атмосферу национального норвежского колорита через свойственные эпохе романтизма свободу и яркость выявления чувств в тонких лирико-психологических нюансах музыки.

«Название фестиваля “Денис Мацуев у друзей” – это абсолютно точное название. У меня есть много фестивалей, но “У друзей” – единственный такой в мире. Каждый из тех, кто выходит здесь со мной на одну сцену, – и маэстро, и музыканты оркестра, – это очень близкие мне люди. Я прошел с ними много лет. Я видел этот рост, я видел это восхождение на Эверест и очень рад этому. Я тоже подзаряжаюсь от них очень мощно. Всегда приятно выходить на сцену с друзьями», – ранее отмечал Денис Мацуев.

На бис Мацуев исполнил отрывок из сюиты Грига «Пер Гюнт» – популярный номер «В пещере горного короля». В интерпретации маэстро он прозвучал особенно виртуозно – в не свойственном композиции темпе vivo, что было живо воспринято публикой.

Навеянная воспоминаниями о России рахманиновская Третья симфония прозвучала в этот вечер особенно проникновенно. Здесь она приобрела особенное значение для слушателей и оркестра.

«16 декабря в автомобильной катастрофе погиб мой офицер-воспитатель Пучков Геннадий Васильевич – полковник, дирижер оркестра Министерства обороны РФ, человек, который вкладывал в нас душу. Нас было 25 воспитанников, и в 1976 году он взял нас под свое крыло. Я очень хочу, чтобы мы все почтили его память, и посвятить исполнение симфонии Рахманинова ему, ушедшему всего в 76 лет», – обратился к присутствующим со сцены Александр Сладковский.

На бис оркестр исполнил «Вокализ» Сергея Рахманинова.

Поиск новых талантов

Кроме вечерних концертов в рамках фестиваля в детской музыкальной школе №5 Казани прошли отборочные прослушивания юных талантов на звание стипендиата Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Президентом фонда является сам Денис Мацуев. Ежегодно благодаря многолетнему сотрудничеству фонда с Александром Сладковским и ГАСО РТ организовываются прослушивания и мастер-классы для поддержки юных талантливых музыкантов.

По итогам прослушиваний члены комиссии в составе вице-президента Благотворительного фонда «Новые имена» Александра Петросяна, заслуженного артиста РФ, профессора МГК имени Чайковского Александра Мдоянца и заслуженного работника культуры РФ, доцента МГК имени Чайковского Ольги Галочкиной отобрали пять стипендиатов.

В прослушиваниях приняли участие воспитанники музыкальных школ, подведомственных Управлению культуры и Управлению образования Казани, а также ученики ССМШ при КГК имени Жиганова.

Перед вторым фестивальным концертом в ГБКЗ имени Сайдашева состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГАСО РТ