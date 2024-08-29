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«Боевое братство» Заинска доставило в Луганск гуманитарный груз для бойцов СВО
Татарстан доставил в Луганск очередной гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО. Груз был собран под руководством главы Заинского района Разифа Каримова, участие в сборе принимали и рядовые жители, и местные предприятия.
Очередные адресные посылки, предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания, двухсотлитровые бочки и многое другое были переданы от неравнодушных татарстанцев бойцам в госпиталях и на передовой.
«Гуманитарный груз формировался в прямом взаимодействии с волонтерами из Луганска, которые взяли на себя хранение, логистику и доставку помощи непосредственно на места», – рассказал председатель Заинского отделения Татарстанской Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Хватков.
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