«Боевое братство» Заинска доставило в Луганск гуманитарный груз для бойцов СВО

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Татарстан доставил в Луганск очередной гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО. Груз был собран под руководством главы Заинского района Разифа Каримова, участие в сборе принимали и рядовые жители, и местные предприятия.

Очередные адресные посылки, предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания, двухсотлитровые бочки и многое другое были переданы от неравнодушных татарстанцев бойцам в госпиталях и на передовой.

«Гуманитарный груз формировался в прямом взаимодействии с волонтерами из Луганска, которые взяли на себя хранение, логистику и доставку помощи непосредственно на места», – рассказал председатель Заинского отделения Татарстанской Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Хватков.