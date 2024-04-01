«Боевое братство» из Нурлата отправило на передовую два автомобиля «УАЗ»

На днях очередная гуманитарная помощь из Нурлата отправилась в зону спецоперации. И в этот раз она включала все самое необходимое от еды до техники: бойцам отправили две машины «УАЗ».

«В общей сложности на передовую землякам отправили 33 машины. В зависимости от потребности и назначения боевых задач это „Нивы“, „УАЗы“, легковые „Лады“, „Мицубиси Паджеро“. В основном, стараемся отправлять машины высокой проходимости. Отправляли также и мотоциклы высокой проходимости», — поделился организатор гуманитарных поездок Владислав Кузьмин.

К каждой поездке нурлатские волонтеры готовятся тщательно. Например, в этот раз «Вкусняшки для победы» отправили 11 тыс. порций еды, в том числе быстрая еда — 1 тыс. реторт-пакетов для штурмовиков. На передовую отправились также сухие супы — 2740 порций борща, 1672 — лапши, 1336 — рассольника, 292 — рисового, а еще холодец, омлет, каши, тушеная картошка, 46 коробок с десертом, 10 коробок с салом, паштетом, рулетами.

В месяц Рамадан нурлатские хозяюшки «Бригады Ух!» подготовили посылки с халяльными угощениями: 425 контейнеров чак-чака, 60 упаковок фиников, 480 контейнеров «Морковчи», в вакуумной упаковке копченую баранину, сыр, травяной чай и многое другое.

А пенсионерка из Нурлата Нина Морозова для защитников напекла на специальной закваске 18 буханок хлеба, который сохраняет свою свежесть до двух недель.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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