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«Боевое братство» из Кукмора отправит в зону СВО автобаню на колесах
Очередная партия гуманитарной помощи в ближайшее время будет отправлена в зону специальной военной операции из Кукмора. В нее, помимо вещей первой необходимости, вошла автобаня. Это уже третье по счету автосооружение, которое построила организация «Боевое братство».
Под автобаню был переоборудован автомобиль «ГАЗ-66», также в нем планируется установить стиральную машину, которая будет работать от электрогенератора. Уже в ближайшие дни после тестирования она отправится бойцам на передовую.
«Мы уже поместили сюда печь для бани. Дополнительно установим баки для воды, сделаем свет и дымоход. Есть и место, где солдаты смогут попариться», — сообщил волонтер Халим Губайдуллин.
За помощью в постройке бани организация обратилась в администрацию города. Власти выделили деньги на покупку автомобиля, с остальным им помогли местные жители и предприниматели.
«В такой ситуации важно, чтобы передвижная баня была удобной и находилась в непосредственной близости от расположения батальона. В целях защиты от нападения врага ее также покрасят в черно-зеленый цвет», — рассказал председатель местной организации «Боевое братство» Радик Габдрахманов.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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