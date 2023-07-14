«Боевое братство» из Кукмора отправит в зону СВО автобаню на колесах

Очередная партия гуманитарной помощи в ближайшее время будет отправлена в зону специальной военной операции из Кукмора. В нее, помимо вещей первой необходимости, вошла автобаня. Это уже третье по счету автосооружение, которое построила организация «Боевое братство».

Под автобаню был переоборудован автомобиль «ГАЗ-66», также в нем планируется установить стиральную машину, которая будет работать от электрогенератора. Уже в ближайшие дни после тестирования она отправится бойцам на передовую.

«Мы уже поместили сюда печь для бани. Дополнительно установим баки для воды, сделаем свет и дымоход. Есть и место, где солдаты смогут попариться», — сообщил волонтер Халим Губайдуллин.

За помощью в постройке бани организация обратилась в администрацию города. Власти выделили деньги на покупку автомобиля, с остальным им помогли местные жители и предприниматели.

«В такой ситуации важно, чтобы передвижная баня была удобной и находилась в непосредственной близости от расположения батальона. В целях защиты от нападения врага ее также покрасят в черно-зеленый цвет», — рассказал председатель местной организации «Боевое братство» Радик Габдрахманов.