Боевику ВСУ, который запугивал жителей Курской области, вынесли приговор

Вынесен приговор по делу боевика ВСУ Василия Иваницкого. Его признали виновным в совершении теракта в Курской области, сообщает СКР.

Согласно материалам уголовного дела, 16 февраля 2025 года Иваницкий, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с другими боевиками незаконно пересек границу Российской Федерации. В тот же день боевик ВСУ занял наблюдательно-огневую позицию недалеко от деревни Куриловка Суджанского района, после чего принял участие в вооруженном блокировании района и незаконном его удержании. Затем Иваницкий с оружием в руках запугивал мирных жителей, препятствуя их эвакуации. Военнослужащие ВС РФ обнаружили злоумышленника, он сдался в плен.

Приговором суда Иваницкому назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима, говорится в сообщении следкома.