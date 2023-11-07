Боевики ХАМАС сняли на видео уничтожение израильской тяжелой техники на улицах Газы

Кадрами уничтожения тяжелой техники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на улицах Газы боевиками ХАМАС опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Проход тяжёлой техники ЦАХАЛ по улицам Газы без прикрытия пехоты сложно назвать полноценными городскими боями. Гранатометчики ХАМАС выбивают израильские танки и БТР как в тире», – прокомментировал запись журналист.

Напомним, 7 октября после ракетной атаки боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В результате нападения погибли более 1,2 тыс человек. Около 130 граждан, в числе которых были иностранцы, были взяты в плен.

В ответ власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября подразделения ЦАХАЛ взяли в окружение город Газа, расположенный на севере сектора.