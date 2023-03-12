Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ в Артемовске все чаще применяют дроны-камикадзе

Штурмовики ЧВК «Вагнер» показали корреспондентам РИА Новости сбитый украинский дрон, который противник использовал для атаки на штурмующие подразделения.

«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске, – рассказал боец группы. – Гражданские FPV-дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов».

Он также отметил, что поскольку при штурме города редко используется бронетехника, то украинские силовики большей частью охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям.

Стоимость подобного беспилотника около 35 тыс. рублей. Из-за дешевизны их можно массово поставлять на фронт. По словам бойца, с каждым днем фиксируется все больше случаев применения таких дронов.

FPV-дроны отличаются тем, что ими управляют с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот видит изображение, получаемое с камеры.