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Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ в Артемовске все чаще применяют дроны-камикадзе
Штурмовики ЧВК «Вагнер» показали корреспондентам РИА Новости сбитый украинский дрон, который противник использовал для атаки на штурмующие подразделения.
«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске, – рассказал боец группы. – Гражданские FPV-дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов».
Он также отметил, что поскольку при штурме города редко используется бронетехника, то украинские силовики большей частью охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям.
Стоимость подобного беспилотника около 35 тыс. рублей. Из-за дешевизны их можно массово поставлять на фронт. По словам бойца, с каждым днем фиксируется все больше случаев применения таких дронов.
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