Боец «Вагнера»: Под контролем ВСУ в Артемовске остаются около 800 квадратных метров

Около 800 кв. метров территории в Артемовске остаются под контролем украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».

«Сейчас идут боестолкновения с силами противника, их зажимают. Там осталось 700-800 [квадратных] метров до полного взятия города под контроль нашими бойцами», – заявил штурмовик.