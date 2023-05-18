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Боец «Вагнера»: Под контролем ВСУ в Артемовске остаются около 800 квадратных метров
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Около 800 кв. метров территории в Артемовске остаются под контролем украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».
«Сейчас идут боестолкновения с силами противника, их зажимают. Там осталось 700-800 [квадратных] метров до полного взятия города под контроль нашими бойцами», – заявил штурмовик.
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