Боец «Вагнера»: Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску

Киев выстроил систему бетонных огневых позиций на подступах к Артемовску (украинское название Бахмут) в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на бойца «Группы Вагнера». По его словам, одна из ключевых таких позиций была расположена в Зайцево.

Врио ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что подразделения «Вагнера» продолжают освобождать Артемовск, а также ведут зачистку освобожденного населенного пункта Зайцево.

«У Зайцево была одна из ключевых позиций, транспортных развязок, дорог, которые имеют огромное значение для снабжения Бахмута живой силой, медикаментами, боеприпасами», – сказал боец уточнив, что украинские силовики выстроили серьезные бетонные огневые позиции в этом районе. Однако, по его словам, это не помешало вагнерам из группировки «Бахмут» штурмом взять больше полукилометра таких укрепрайонов у Зайцево за несколько дней.

В начале октября Пушилин сообщил, что украинские войска начали отступать из Артемовска, потеряв возможность удерживать занятые ранее позиции.

Напомним, военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.