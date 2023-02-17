Боец «Вагнера»: Киев лишился почти всех опытных пилотов за время СВО

На Украине почти не осталось опытных пилотов, сейчас в военной авиации в основном осталась «инстаграмная* молодежь», полагает командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным «Горец».

«Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь, — приводит его слова РИА Новости. — В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится».

«Горец» отметил, что с российской стороны, напротив, много опытных пилотов, прошедших «горячие точки».

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