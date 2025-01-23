Боец UFC Царукян: «В России безопаснее, чем в США»

Фото: ufc.ru

Первый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) Арман Царукян ответил, где он чувствует себя безопаснее – в России или США.

«Безопасно ли в России? Да, безопасно. Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — поделился боец в подкасте JAXXON.

Напомним, Арман Царукян должен был сразиться с Исламом Махачевым 19 января на турнире UFC 311 за чемпионский пояс в легком весе. Незадолго до поединка армянин снялся с боя, сославшись на травму спины.

Всего на счету Царукяна 25 боев в MMA, из которых 11 – под эгидой UFC. В сильнейшем промоушене мира он добыл девять побед и проиграл два боя.