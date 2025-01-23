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На главную ТИ-Спорт 23 января 2025 13:31

Боец UFC Царукян: «В России безопаснее, чем в США»

Боец UFC Царукян: «В России безопаснее, чем в США»
Фото: ufc.ru

Первый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) Арман Царукян ответил, где он чувствует себя безопаснее – в России или США.

«Безопасно ли в России? Да, безопасно. Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — поделился боец в подкасте JAXXON.

Напомним, Арман Царукян должен был сразиться с Исламом Махачевым 19 января на турнире UFC 311 за чемпионский пояс в легком весе. Незадолго до поединка армянин снялся с боя, сославшись на травму спины.

Всего на счету Царукяна 25 боев в MMA, из которых 11 – под эгидой UFC. В сильнейшем промоушене мира он добыл девять побед и проиграл два боя.

#MMA
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