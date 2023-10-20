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Руc Тат
СВО 20 октября 2023 16:48

Боец «Тимера» рассказал, как рация спасла его от пули

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Один из бойцов батальона «Тимер» опубликовал видео, на котором показал, как рация спасла его от пули.

На кадрах видно, что пуля вошла в дисплей устройства и пробила его насквозь, но застряла внутри.

В сообщении говорится, что это произошло под Работино, где наши парни продолжают участвовать в ожесточенных боях, а радиостанция, которая спасла от верной гибели офицера, была предоставлена с гуманитарной помощью республикой Татарстан.

«Поддержка граждан Татарстана реально спасает жизни, за что от парней огромная благодарность! Работаем дальше!» – сообщает «Тимер».

#спецоперация на Украине
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