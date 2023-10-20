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Боец «Тимера» рассказал, как рация спасла его от пули
Один из бойцов батальона «Тимер» опубликовал видео, на котором показал, как рация спасла его от пули.
На кадрах видно, что пуля вошла в дисплей устройства и пробила его насквозь, но застряла внутри.
В сообщении говорится, что это произошло под Работино, где наши парни продолжают участвовать в ожесточенных боях, а радиостанция, которая спасла от верной гибели офицера, была предоставлена с гуманитарной помощью республикой Татарстан.
«Поддержка граждан Татарстана реально спасает жизни, за что от парней огромная благодарность! Работаем дальше!» – сообщает «Тимер».
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