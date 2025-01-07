Боец СВО из РТ: Желаю всем ребятам вернуться домой, чтобы дети росли с поддержкой отцов

Фото из семейного архива

В Актаныше организовали праздничный вечер для детей героев специальной военной операции.

В зале присутствовали дети, их мамы, бабушки и дедушки. Среди всех гостей выделялся Альфис Шайхульмарданов — герой СВО. На новогоднюю вечеринку он приехал вместе с женой Айгуль и двумя сыновьями — 6-летним Исламом и 5-летним Бахтияром. Несмотря на ранение, он все еще в боевой форме.

«Очень красивое мероприятие, нравится детям, — поделился впечатлениями Альфис. — Несмотря на то что они маленькие, они смотрят шоу с пониманием. Мы писали письма Деду Морозу с просьбой подарить им различные игрушки, ведь они все еще верят в чудеса. Пусть сбудутся желания всех детей! В новом году я желаю всем ребятам вернуться в родные края живыми и здоровыми, чтобы дети росли под покровом отца, чувствуя его поддержку!»

Ветеран СВО рассказал, что у него протез левой ноги. Однако, несмотря на ранение, его любовь к жизни не угасла, наоборот — он научился ценить каждое мгновение. Альфис стал символом стойкости и мужества для многих людей вокруг него.

В эти праздничные дни его пример вдохновляет не только детей бойцов спецоперации. Он помогает осознать важность семейных уз и поддержки друг друга в трудные времена. Его сила духа служит напоминанием о том, что даже после самых тяжелых испытаний можно находить радость в мелочах и стремиться к новым целям.

С каждым годом такие мероприятия становятся все более важными для укрепления связей между семьями военнослужащих и обществом.

«Мы должны помнить о тех людях, которые защищают нашу страну и готовы жертвовать своим здоровьем ради мира в наших домах. Пусть Новый год принесет всем нам надежду на лучшее будущее. Желаем здоровья нашим героям и их семьям!» — сказали организаторы праздника.