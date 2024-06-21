Боец СВО встретился в Пестрецах с мальчиком, который написал ему письмо

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

9-летний Артемий Волков из Пестрецов написал письмо солдату. Он, как любитель футбола, приглашал военнослужащего поиграть вместе в большом манеже, который построили в райцентре недавно. И вот спустя полгода его желание встретиться с солдатом исполнилось. В том самом новом футбольном поле его ждал боец с позывным Электроник, который и получил письмо. Тогда он был на службе, а сейчас находится в отпуске по ранению.

«Мой товарищ Олег, который занимается отправкой гуманитарной помощи, сказал, что они оправляют мне письмо Артема. Я нашел это письмо среди сотен коробок и прочел его. Очень ценно, что нас поддерживают не только взрослые, но и маленькие дети, так они подбадривают нас», — отмечает Электроник.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

У военнослужащего ранение в ногу, поэтому составить компанию юному футболисту в спортзале не получилось. Но он подарил Артемию мяч, с которым тот гонял по полю вместе с сыновьями военнослужащего. Ребята почти ровесники.

Артемий как может помогает солдатам. Он собирает им саморезы, банки для окопных свечей.

«А как я могу стать волонтером?» — поинтересовался он у Олега Попкова, представителя организации «Чистое сердце», которая и помогла доставить письмо.

«Ты уже волонтер!» — ответил тот, хлопая Артемия по плечу.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Олег вспоминает, что, когда письмо попало в их руки, оно было не запечатано. Душевное и проникновенное послание не оставило их равнодушными.

«Мы заламинировали его, чтобы не испортить. А когда Электроник сказал, что получил письмо, договорились: когда он вернется, мы обязательно найдем мальчика. И выполнили обещанное», — комментирует он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Честный, сильный, умный, — так Артемий описал нового друга Электроника. — Своим письмом я хотел порадовать его, и я очень сильно рад встрече. Я обрадовался, но не удивился, потому что знаю, что солдат свое слово держит», — уверяет мальчик.

Он посмотрел и даже примерил медали бойца, а еще прочел для него стихотворение и подарил рисунок.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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