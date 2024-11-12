Боец СВО Шрам с передовой приехал на выписку жены и дочери в Ленингорск

Фото предоставлено Натальей Лакомкиной

Участник специальной военной операции приехал в Лениногорск в свой четвертый отпуск. На этот раз, признается боец, он особенно торопился, чтобы успеть на выписку жены и дочери из роддома. Он встретил супругу с букетом и впервые увидел и взял на руки новорожденную дочь.

На выписке также присутствовали родственники супругов и их старшая дочь.

Фото предоставлено Натальей Лакомкиной

31-летний участник спецоперации с позывным Шрам уехал защищать родину два года назад. Служит в Херсоне, выполняет боевые задачи в качестве стрелка.

«Старшая дочка родилась. Ей только год был, когда я уезжал. Она даже толком не ходила. Когда приехал в первый раз в отпуск, она бегала уже. Родители нужны, чтобы на ноги детей поставить», — говорит участник спецоперации.

Фото предоставлено Натальей Лакомкиной

26-летняя супруга до последнего не знала, успеет ли Шрам на выписку. Девочку назвали Раминой. Не стали изменять традиции - давать детям имена на букву «Р».

Дни рождения сестренки будут отмечать друг за другом. Сначала младшая — 5 ноября, затем старшая — 6-го.

Фото предоставлено Натальей Лакомкиной

Молодых родителей поздравили главный врач Лениногорской Центральной районной больницы Равиль Шагеев и заместитель руководителя районного исполкома Гульнара Вагизова. Они напомнили, что в Татарстане действуют десятки мер поддержки для семей бойцов. К примеру, в Лениногорском районе организовано индивидуальное сопровождение жен участников спецоперации.

«Желаем скорее воссоединиться, приехать домой с победой. Поздравляем», — сказала Гульнара Вагизова.

Фото предоставлено Натальей Лакомкиной

Сотрудники ЗАГС в торжественной обстановке вручили родителям свидетельство о рождении дочери. Роженице вручили комплект для выписки, в который вошло всё необходимое на первое время.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Натальей Лакомкиной

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