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Боец СВО с позывным Спас навестил нурлатских журналистов, передавших ему гумпомощь
Во время краткосрочного отпуска мобилизованный боец из Нурлатского района посетил редакцию «Нурлат-информа». Михаил с позывным Спас пришел к журналистам по приглашению — недавно они объявили акцию «Светло. Тепло. Победа!» по сбору газовых баллонов для участников специальной военной операции.
«Мы следим за всеми событиями на передовой. Хотим вам пожелать, чтобы вы все скорее вернулись с победой живыми и невредимыми», — сказала главный редактор «Нурлат-информа» Резеда Гиняева, передавая коробки с шефской помощью.
Спас был мобилизован 28 октября 2022 года. Он офицер, служит командиром взвода на Донецком направлении.
По словам бойца, газовые баллоны на передовой — незаменимая вещь, чтобы и самим согреться, и еду подогреть. В коробки с баллонами журналисты положили и несколько номеров районной газеты на татарском, русском и чувашском языках: в минуты затишья военные смогут хотя бы на мгновение окунуться в будни малой родины.
«Очень хорошо, у нас бойцы разных национальностей, мы любим читать вести с родины», — заметил в ответ Спас.
Дни короткого отпуска он планирует посвятить общению с близкими.
Помимо этого, военный планирует навестить подопечных в кружке «Юный стрелок» на стадионе имени Г. Хусаинова. До отправки на передовую он преподавал детям правила обращения с оружием.
«Многие из них уже окончили школу, сейчас пойду познакомлюсь с новым набором», — пояснил Спас.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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