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Боец СВО провел встречу с одноклассниками своего сына в Актанышском районе РТ
Школьники из села Старое Байсарово Актанышского района РТ встретились с отцом одноклассника, который вернулся из СВО в отпуск. Радмир Байрамов учится в третьем классе Старо-Байсаровской школы и всегда с нетерпением ждет возвращения отца Ирека в отпуск из зоны специальной военной операции.
Совсем недавно военнослужащий приехал в родную деревню в краткосрочный отпуск. Воспользовавшись случаем, учащиеся организовали с ним встречу в школе. Во время беседы боец призвал юных односельчан хорошо учиться, прислушиваться к словам взрослых, заниматься спортом, чтобы быть физически и духовно крепкими.
Ученики выступили с песнями и танцами, подготовили для Ирека Байрамова настоящий концерт. Каждый номер был пропитан гордостью за нашу Родину и за тех, кто сегодня ее защищает.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминалось создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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