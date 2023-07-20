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Участник СВО привез волонтерам из Нурлата флаг Татарстана с подписями земляков
Участник спецоперации из Нурлатского района привез в подарок местным волонтерам флаг республики, на котором свои подписи поставили и остальные военнослужащие-земляки.
Боец с позывным «Грозный» на днях приехал в краткосрочный отпуск в Нурлат. Первым делом он посетил городских волонтеров, чтобы поблагодарить их за неоценимую поддержку.
Встреча бойца с руководителем движения «Шьем для наших!» Татьяной Ямугиной прошла в швейном штабе. Со словами: «Я к вам с подарком» военнослужащий передал ей флаг Республики Татарстан, на котором бойцы его роты написали свои позывные.
«Это уже не первый случай, когда бойцы-отпускники приходят к нам в гости. Всех встречаем с радостью, для каждого готовим подарки. Флаг мы разместим на стене своего штаба и с новыми силами продолжим доброе дело», – поделилась Татьяна Ямугина.
Материал подготовлен при участии Сирень Самерхановой
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