Участник СВО привез волонтерам из Нурлата флаг Татарстана с подписями земляков

Участник спецоперации из Нурлатского района привез в подарок местным волонтерам флаг республики, на котором свои подписи поставили и остальные военнослужащие-земляки.

Фото Лейсян Галиевой

Боец с позывным «Грозный» на днях приехал в краткосрочный отпуск в Нурлат. Первым делом он посетил городских волонтеров, чтобы поблагодарить их за неоценимую поддержку.

Встреча бойца с руководителем движения «Шьем для наших!» Татьяной Ямугиной прошла в швейном штабе. Со словами: «Я к вам с подарком» военнослужащий передал ей флаг Республики Татарстан, на котором бойцы его роты написали свои позывные.

«Это уже не первый случай, когда бойцы-отпускники приходят к нам в гости. Всех встречаем с радостью, для каждого готовим подарки. Флаг мы разместим на стене своего штаба и с новыми силами продолжим доброе дело», – поделилась Татьяна Ямугина.

Материал подготовлен при участии Сирень Самерхановой