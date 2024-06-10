Боец СВО пришел «неожиданно» в отпуск и позвал невесту замуж

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Представители волонтерского движения «Мы вместе» в Парке Победы Набережных Челнов организовали встречу военнослужащему и его возлюбленной. О том, что он приехал в краткосрочный отпуск, девушка не знала. Молодой человек не только удивил ее своим появлением, но и предложением руки и сердца.

Крепкие объятия после долгой разлуки и слезы счастья, которые невозможно сдержать. Влюбленные не видели друг друга с сентября прошлого года.

«Я был шокирован, не ожидал, что наконец-то это свершилось, это очень тяжело далось, были определенные причины, что я не мог приехать раньше», — рассказал военный с позывным Бабон.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Бабон и Олеся вместе уже более двух лет. Они познакомились через социальные сети. Искра между ними пробежала уже на первом свидании.

«Он так настойчиво писал, но я как-то думала, что за настырный такой пишет и пишет. Ну ладно, давай встретимся, погуляем, что будет, то будет», — поделилась Олеся.

А потом мужчина ушел в зону СВО. Олеся поддерживает свою вторую половинку, как может. Отправляет ему посылки со сладостями. Также помогает город, республика, отметил военнослужащий. Волонтеры отправляют рации, генераторы, антидроновые ружья, письма от детей.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Счастливые моменты на этом не заканчиваются. Дома своего папу ждет сын Назар. Малышу уже седьмой месяц. Вживую военнослужащий еще ни разу его не видел. На выписке в силу обстоятельств он присутствовать не мог.

«Я желаю молодым пронести вот эту любовь, сохранить ее на протяжении всей своей жизни, и пусть у них будет много детишек, пусть будет много счастья», — пожелала представитель волонтерского движения «Мы вместе» Светлана Гурлева.

Отпуск у бойца расписан по минутам.

«Нужно успеть сделать немало дел, в том числе и сыграть свадьбу», — поделился он.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

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