Боец СВО посетил пункт плетения сетей в Татарстане и поблагодарил волонтеров за труд

Нармонский пункт плетения в Лаишевском районе посетил участник спецоперации, пришедший на побывку. Активистки передали ему маскировочные сети, толстовки, плащи и сухие души. Военнослужащий, в свою очередь, поблагодарил каждого волонтера за труд.

Для пожилых активисток, которые не могут ходить в пункт плетения, но очень хотят помогать, в районе тоже находится работа — они плетут индивидуальные мини-сетки (накидки) для костюмов от тепловизоров, чтобы бойцы могли маскироваться днем. Первая партия таких изделий ушла накануне.

Помимо этого, волонтеры за прошлый месяц приготовили 3250 порций супов и каш. Как отметили активистки, заявки на них растут, поскольку ребята попробовали меню и им очень понравилось.

«Это и удобно в столь суровых для ребят условиях быта. Спасибо всем неравнодушным в оказании помощи овощами и мясом. Впереди уже четыре заявки. Стараемся и дальше», — говорят волонтеры.

Сегодня и дружный коллектив родителей и детей Столбищенской школы присоединился к общей помощи. «Участники мероприятия поставили своеобразный рекорд, приготовили 1267 [порций] сухой продукции», — рассказала «Татар-информу» руководитель благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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